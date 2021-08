Forza Horizon 5 : la Xbox Series X crache ses tripes dans cette vidéo époustouflante de 14 minutes

Forza Horizon 5 a toutes les chances d’être le nouveau titre emblématique de la Xbox Series X. Le studio Playgroung Games nous offre aujourd’hui une vidéo époustouflante durant laquelle nous pouvons admirer les graphismes du jeu.

Forza Horizon 4 était une démo technique pour la Xbox One et Forza Horizon 5 a toutes les chances de l’être pour la Xbox Series X. Nous quittons les vertes collines d’Ecosse pour le climat tropical du Mexique. Vous pouvez découvrir les environnements du jeu dans cette nouvelle vidéo de gameplay capturée sur Xbox Series X (en bas d'article).

Playground Games (via IGN) a en effet dévoilé une longue séquence de jeu de 14 minutes pendant laquelle on peut admirer le paysage, le gameplay, mais surtout les graphismes. Plage, dunes, désert et ville balnéaire, la vidéo nous balade un peu sur l’immense carte mise à notre disposition.

Forza Horizon 5 nous emmènera sur les routes mexicaines

Ladite carte a d’ailleurs été présentée il y a peu sur le compte Twitter du jeu. Comme d’habitude, il faudra compter sur des kilomètres et des kilomètres de bitume (et de terre) et différents biomes. Le Mexique a cet avantage de proposer une vaste variété d’environnements. Dans d'autres vidéos, nous avons par exemple vu les routes de montagnes ainsi que les diverses jungles qui promettent des courses endiablées. Qui dit jeu de course, dit voitures. Ici, c’est la Toyota Supra qui est mise à l’honneur. On peut d’ailleurs voir au début de la séquence qu’il sera possible de la personnaliser pour donner vie à la voiture de vos rêves.

Pour rappel, Forza Horizon 5 arrivera le 9 novembre prochain sur Xbox Series X et S, mais pas seulement. Le titre sera également disponible sur Xbox One, mais aussi sur PC. Il sera inclus dès le jour J dans le Game Pass, comme c’est le cas de tous les jeux des studios Microsoft.

Si vous n’avez jamais joué à un Forza, sachez que les Horizon représentent le penchant arcade de cette saga. Les titres mettent en place un monde ouvert où il est possible de rouler à fond les ballons pour un plaisir immédiat. De son côté, Forza Motorsport mise sur l’aspect simulation et se rapproche plus d’un Gran Turismo. Dans les deux cas, chaque titre de la licence est une démonstration technique pour Microsoft.