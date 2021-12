Playstation Plus : les abonnés crient au scandale pour les jeux gratuits du mois, voici pourquoi

La liste des jeux “offerts” aux abonnés du Playstation Plus en décembre 2021 a été récemment dévoilé. Seulement, un détail provoque la colère des utilisateurs. En effet, Sony a choisi de fournir une version d'essai d'un titre PS5, développée spécialement pour l'occasion, plutôt que le jeu PS5 complet.

Comme vous le savez peut-être, Sony a pris pour habitude depuis de nombreuses années maintenant d'offrir chaque mois des jeux aux abonnés au Playstation Plus, un service requis pour jouer en multijoueur notamment. Depuis la sortie de la PS5 en novembre 2020, le constructeur fait en sorte de fournir systématiquement un jeu compatible PS5 au minimum, puis deux jeux PS4/PS5.

Le mois dernier, les joueurs ont ainsi pu mettre la main sur Knockout City, un jeu de balle aux prisonniers, ainsi que First Class Trouble, qui reprend dans les grandes lignes le principe d'Among Us. Et ce 2 décembre 2021, Sony a révélé la liste officielle des jeux gratuits proposés en décembre 2021 pour les abonnés Playstation Plus.

À première vue, la sélection fait envie entre GodFall, l'une des toutes premières exclusivités PS5, Lego DC Super Villains, et le Souls-like Mortal Shell. Seulement, un détail a échappé à la plupart des joueurs. En effet, la liste annonce GodFall : Challenger Edition et non GodFall. Quelle différence me dites-vous ?

Sony trompe les joueurs avec une version tronquée de GodFall

En réalité, la Challenger Edition de GodFall est une version tronquée du jeu, une simple version d'essai. Pour résumer, cette mouture offre trois modes de jeux normalement accessibles en “End Game” sur le jeu original, à savoir Porteur de Lumière, Pierrêves et La Tour des épreuves infinies. Par ailleurs, les joueurs ont accès immédiatement aux différents guerriers jouables, le tout directement au niveau 50, soit le niveau maximal pour chaque personnage.

En contrepartie, la campagne solo du titre passe totalement à la trappe. De fait, pas de scénario, ni de sentiment de progression et de montée en puissance (le seul intérêt du titre pour ne rien vous cacher), les joueurs de cette Challenger Edition pouvant récupérer d'emblée des armes légendaires et attribuer tous les points possibles à leur arbre de compétence.

Comme vous vous en doutez, les plaintes n'ont pas tardé à inonder le Reddit du Playstation Plus. Les joueurs crient au scandale devant la décision de Sony de fournir cette version d'essai au lieu du titre complet. “Ce Godfall LOL. C'est comme s'ils donnaient Diablo 3 mais ne permettaient que l'accès aux failles Nephalem (ndrl : une zone réservée aux joueurs de haut niveau en endgame). Godfall était censé être leur rédemption après une année très mauvaise, mais ils ont décidé de tout foutre en l'air avec cette version pourrie”, dénonce un utilisateur. Et vous, que pensez-vous du choix de Sony ? Dites-le-nous dans les commentaires.