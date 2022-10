Gotham Knights tournera à seulement 30 FPS sur PS5 et Xbox Series X, un scandale pour les joueurs

La déception chez les joueurs qui attendaient fermement la sortie de Gotham Knights est immense. Sur Discord, la productrice du jeu a annoncé une très mauvaise nouvelle : sur PS5 et Xbox Series X, celui-ci sera limité à 30 FPS, alors même que les deux consoles sont capables d’afficher du 60 FPS. Une décision qui a bien du mal à être comprise par la communauté.

Rarement un jeu se sera créé une si mauvaise presse avant même sa sortie. Avec de la PS5 et la Xbox Series X, les joueurs consoles ont découvert une nouvelle option jusqu’alors réservée aux joueurs PC : le mode Performance. Le principe est simple : sacrifier quelques détails graphiques pour s’assurer de profiter de son jeu au meilleur framerate possible, bien souvent 60 FPS. De fait, nombreux sont les jeux qui incluent désormais ce paramètre pour laisser le choix aux joueurs.

Visiblement, Gotham Knights ne fera pas partie de la liste. C’est sur Discord que Fleur Marty, productrice du jeu, a annoncé la mauvaise nouvelle. À la question de la présence ou non d’un mode Performance dans le titre, celle-ci répond que « compte tenu des fonctionnalités que nous proposons dans notre jeu, comme le fait de proposer une expérience entièrement coopérative dans un monde ouvert très détaillé, ce n’est pas aussi simple que de baisser la résolution pour obtenir plus de FPS. »

Gotham Knights ne proposera pas de mode Performance sur PS5 et Xbox Series X

Traduction : Warner Bros Games a préféré privilégier les graphismes au framerate pour Gotham Knights. Fleur Marty conclut son message par une précision très claire : « Notre jeu n’inclue par d’option Performance/Qualité et tournera à 30 FPS sur consoles ». Une stratégie décidément très étrange, quand on sait que l’arrivée des 60 FPS sur consoles a été une petite révolution à la sortie de la PS5 et de la Xbox Series X.

Dans les commentaires, l’indignation est de mise. Certains n’hésitent pas à comparer le jeu à venir avec son grand frère spirituel, Arkham Knight, en arguant que celui-ci tournait déjà à 30 FPS il y a 7 ans avec des graphismes considérés comme supérieurs (bien que cela est à nuancer, tant que Gotham Knights n’est pas encore sorti). En attendant, bien que nous avons placé le jeu dans notre top 10 des jeux de la rentrée, nous vous conseillons désormais d’attendre les retours avant de succomber.

