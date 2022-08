PS5, Series X, Switch, PC : les 10 jeux vidéo qu’il ne faut surtout pas manquer à la rentrée 2022

2022 nous a déjà réservé de belles surprises en matière de jeu vidéo et c’est loin d’être fini ! Dans ce dossier, on fait le point sur les gros hits qui sont attendus dans la deuxième moitié de l’année. Action, aventure, MMORPG, horreur, il y en a pour tous les goûts !

Les six premiers mois de l’année 2022 ont réservé pas mal de belles choses en ce qui concerne le jeu vidéo. Nous avons eu des grands hits tels Horizon Forbidden West ou encore Gran Turismo 7, des surprises comme The Quarry ou TNMT Shredder’s Revenge, sans oublier Elden Ring qui a marqué le média au fer rouge.

Nous voici maintenant dans la deuxième moitié de 2022 et bien d’autres titres nous attendent. La période allant de la rentrée à décembre est particulièrement faste pour les jeux vidéo. Dans ce dossier, nous avons sélectionné dix titres à surveiller prévus pour cette année. Le but est de mettre en avant les jeux qui vont forcément faire parler d’eux à leur sortie, ceux qui forgeront notre fin d'année.

A noter que pour cette liste, il n’y a pas de classement particulier. Le premier n’est pas forcément le plus attendu, ni celui qui sortira le plus tôt. Il s'agit juste d'une sélection de titres phares qu'il faudra garder à l'œil. Nous avons mis l’accent sur les jeux « grand public », même si des titres indépendants mériteront forcément le détour. Vous-mêmes, dans les commentaires, n’hésitez pas à nous donner vos attentes.

Alors, à quoi va-t-on jouer dans les six prochains mois ?

God of War Ragnarok

Plateformes : PS4, PS5

Date de sortie : 9 novembre 2022

Genre : action/aventure

God of War 2018 a été une vraie claque pour l’industrie et Santa Monica Studio va remettre le couvert avec une suite. Nommée Ragnarok, elle reprendra le gameplay du titre précédent. Nous incarnerons toujours Kratos, ancien dieu grec de la guerre aux prises avec le panthéon nordique. Il s’agit sans nul doute de l’un des titres les plus attendus de cette année. Boy !

Hogwarts Legacy

Plateformes : PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Date de sortie : fin 2022

Genre : action/aventure

Un jeu pour les fans d’Harry Potter. Hogwarts Legacy vous mettra dans la peau d’un étudiant de Poudlard. Vous devrez suivre des cours, choisir une maison, vous faire des amis mais aussi contrer une menace qui plane sur l’école. L’histoire prendra place au XIXe siècle et nous fera découvrir des facettes encore inconnues de l’univers créé par JK Rowling. Cerise sur le gâteau : ce sera un monde ouvert, il sera donc possible d’explorer tous les recoins de l’école des sorciers.

The Last of Us Part 1

Plateforme : PS5

Date de sortie : 2 septembre 2022

Genre : action/aventure

The Last of Us est un jeu qui a marqué toute une génération de joueurs. Naughty Dog a décidé de le remettre au goût du jour avec un remake nommé Part I. Ici, c’est la partie graphique qui a été revue. L’histoire restera la même, pareil pour la progression et le gameplay. De quoi faire découvrir ce titre culte à un nouveau public.

Skull and Bones

Plateformes : PC, PS5, Xbox Series X/S, Stadia

Date de sortie : 8 novembre 2022

Genre : aventure, bataille navale

Celui-là, il s’est fait attendre. Développé depuis de longues années, Skull and Bones va enfin arriver sur nos consoles et PC ! Dans ce jeu, on y incarne un pirate prêt à tout pour faire fortune. Voguez sur les mers, attaquez les autres joueurs et découvrez des trésors pour améliorer votre fringuant navire. Un titre dont l’inspiration principale est Assassin’s Creed Black Flag, sorti en 2013.

World of Warcraft Dragonflight

Plateforme : PC

Date de sortie : fin 2022

Genre : MMORPG

World of Warcraft vit une période difficile depuis quelques années. Après deux extensions peu convaincantes et des joueurs qui ne cessent de quitter le navire, Blizzard joue gros avec la prochaine extension Dragonflight. La formule va rester la même : nouveau continent, nouvelle race, nouvelle classe, refonte du système de talent… le studio ne prend pas de risques, mais cherche à proposer une expérience solide et séduisante à la fois pour les anciens joueurs et les nouveaux venus. Une extension qui va rimer avec rédemption ?

Saints Row

Plateformes : PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Date de sortie : 23 août 2022

Genre : GTA-like

La saga Saints Row va faire son grand retour avec un reboot ! Cette fois, nous serons invités à mettre le boxon dans la ville de Santo Ileso. La formule ne semble que très peu changée, et on apprécie. Le titre a toutes les cartes en main pour être un excellent défouloir. Une petite surprise de l’été ?

Gotham Knights

Plateformes : PC, PS5, Xbox Series X/S

Date de sortie : 25 octobre 2022

Genre : Beat them all

Suite spirituelle des jeux Arkham, Gotham Knights met en vedette quatre membres de la bat-family. Aux commandes de Nightwing, Robin, Batgirl ou Red Hood (qui auront chacun leur gameplay propre), ce sera aux joueurs de patrouiller dans les rues de Gotham City et de mettre les criminels sous les verrous. Si la formule Arkham semble être reprise à la lettre, Gotham Knights y apporte une subtilité de taille : la possibilité de jouer à plusieurs ! Prêt à combattre les méchants avec vos amis ?

Overwatch 2

Plateformes : PC, Xbox One, PS4, Switch

Date de sortie : 4 octobre 2022

Genre : shooter multijoueur

Il était temps qu’il arrive ! Overwatch 2 va sortir le 4 octobre et va faire plus que reprendre la formule de son prédécesseur : il va carrément le remplacer. Il s’agira d’un free-to-play qui se financera par des micro-transactions (pour du cosmétique uniquement, promet Blizzard). Comme avant, il faudra choisir un héros avec ses propres capacités et se lancer à corps perdu dans la bataille contre d’autres joueurs. De quoi relancer une licence en sommeil depuis trop de temps ?

Call of Duty Modern Warfare 2

Plateformes : PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Date de sortie : 28 octobre 2022

Genre : FPS militaire

Call of Duty Modern Warfare avait intelligemment revisité la licence en 2019. Cette année, nous avons la suite, sobrement intitulée Modern Warfare 2. Il s’agit de la suite de Modern Warfare 2019, qui n’est pas Modern Warfare 2007, et ce n’est pas non plus un remake de Modern Warfare 2 de 2009 et… enfin bref, c’est compliqué. Dans tous les cas, nous aurons un FPS militaire qui ne sortira pas des sentiers battus mais qui cherchera à proposer une expérience maîtrisée.

The Callisto Protocol

Plateformes : PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Date de sortie : 2 décembre 2022

Genre : horreur

Les créateurs de Dead Space vont revenir sur le devant de la scène avec The Callisto Protocol. Cette fois, le joueur incarnera un détenu qui doit survivre dans une prison spatiale envahie par d’horribles aliens. S’il s’agit bien d’une nouvelle licence, The Callisto Protocol reprend les ficelles de Dead Space : joueur vulnérable, des couloirs sombres, des monstres terrifiants et des jump-scare à foison. Il faudra avoir le cœur bien accroché.