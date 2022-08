Gamescom 2022 : Hogwart’s Legacy, Sonic Frontiers, Gotham Knights, voici les meilleures bandes-annonces

Hier soir s’est tenue la conférence d’ouverture de la Gamescom 2022. Comme toujours, l’événement a été l’occasion d’assister à de nombreuses annonces, bien que les plus intéressantes d’entre elles étaient surtout des nouvelles de jeux déjà officiels. On vous propose donc les 10 trailers qui nous ont le plus marqués, pour être au courant de toute l’actualité gaming du moment.

Sélection, d’ailleurs, qui n’a pas été simple à faire, car de nombreux jeux se sont démarqués hier soir. Quelques gros titres ont toutefois concentré toute l’attention des joueurs, tel que le très attendu Hogwart’s Legacy et le très curieux Sonic Frontiers. Vous êtes prêts ? C’est parti !

Hogwart's Legacy

Très certainement le jeu le plus attendu de ces prochains mois, Hogwart’s Legacy avait promis de montrer un peu de gameplay à cette Gamescom 2022. Nous avons en effet pu voir quelques nouvelles images du jeu. En revanche, côté gameplay, on peut dire que c’était relativement maigre. Avalanche Software tient visiblement à nous faire patienter jusqu’au dernier moment.

Sonic Frontiers

Après le fiasco de son trailer gameplay, le très sulfureux Sonic Frontiers a cette fois décidé de se concentrer sur son histoire dans ce nouveau trailer. Spoilers : la comparaison avec Zelda Breath of Wild est toujours aussi évidente, ce qui n’a pas manqué de raviver le scepticisme des joueurs sur les réseaux sociaux.

Gotham Knights

Le successeur spirituel de Batman : Arkham Knight sortira plus tôt que prévu ! Notez la date dans votre agenda : le Chevalier Noir reviendra sur nos consoles le 21 octobre prochain. Pour célébrer la nouvelle, Warner Bros nous en montre plus sur les super-vilains qui menaceront Gotham dans ce nouvel opus.

Return to Monkey Island

Malgré la récente polémique qu’il a traversée, Return to Monkey Island est très clairement l’un des plus gros événements vidéoludiques de ces dernières années. Le retour de Ron Gilbert aux commandes a créé un vent d’espoir chez les fans de la saga, qui scrutent désormais la moindre information dévoilée sur le jeu.

Dune Awakening

Les nouveaux films de Denis Villeneuve en ont visiblement inspiré plus d’un, puisqu’un nouveau jeu Dune a été annoncé hier soir. Il s’agira cette fois d’un MMO, bien que l’on n’ait pas plus d’informations pour le moment. Pour rappel, un autre jeu tiré de l’univers de Frank Herbert, intitulé Dune : Spice Wars, est sorti en avril de cette année.

The Callisto Protocol

Le nouveau jeu des créateurs de Dead Space est attendu de pied ferme par les fans, et ces quelques images de gameplay donnent effectivement l’eau à la bouche. La recette reste la même : du space horror à base de jump scare, de monstres gores et une immersion totale. Le gravity gun et l’aspect infiltration en plus.

Dead Island 2

Le premier opus a été acclamé par les joueurs et la critique lors de sa sortie en 2011. Plus de 10 ans plus tard, la suite se dévoile dans un trailer toujours aussi rythmé, gore et complètement déjanté. Si vous avez joué au premier épisode, vous ne serez visiblement pas perdus dans ce second.

The Expanse : A Telltale Story

Déjà annoncé lors des Games Awards 2021, le nouveau jeu de Telltale montre cette fois un peu de gameplay. Le studio semble avoir fait évoluer la formule de ses jeux Walking Dead en laissant plus de liberté au joueur. Cette adaptation de l’œuvre SF semble se concentrer sur le personnage de Drummer.

Lies of P

Vous avez fini Elden Ring et vous êtes à la recherche d’un nouveau challenge ? Lies of P devrait vous convenir. Avec son ambiance qui n’est pas sans rappeler Bloodborne, ses graphismes somptueux et son histoire tout droit tirée de Pinnochio, le jeu fait partie des coups de cœur de la rédaction.

High on Life

Certainement le FPS le plus déjanté de ces dernières années, High on Life vous propose d’affronter des vagues d’alien avec une arme qui vous parle avec les voix de Rick et Morty. Normalement, cela devrait suffire à vous convaincre de vous intéresser au jeu.