Google Workspace : la suite bureautique devient gratuite pour tous !

Google Workspace, la suite d'outils et de logiciels qui regroupe notamment Gmail, Drive, Meet ou encore Google Docs, est désormais disponible gratuitement pour tous les utilisateurs.

En octobre 2020, la Google G Suite, qui regroupe notamment les outils et les logiciels les plus populaires de la firme, comme Gmail, Google Drive, Google Meet ou encore Google Docs, est devenu Google Workspace. Jusqu'alors, cet ensemble qui proposait des fonctionnalités supplémentaires sur les outils précédemment cités était réservé aux professionnels et aux entreprises.

Ce n'est désormais plus le cas, comme vient de l'annoncer Google. En effet, l'offre Google Workspace est accessible gratuitement à tous les utilisateurs Google dès ce lundi 14 juin 2021. “L'ensemble des plus de trois milliards d'utilisateurs existants, qu'ils soient particuliers, professionnels ou éducatifs, ont accès à l'intégralité de l'expérience Google Workspace”, précise Google dans un communiqué officiel.

Pour rappel, Google Workspace inclut plusieurs fonctionnalités inédites à cette formule, comme les suggestions intelligentes dans Gmail ou dans vos documents, la possibilité d'adresser des tâches aux utilisateurs dans Drive en les taguant avec leur adresse Gmail, ou encore la présentation de Google Docs, Sheets ou Slides directement dans vos conférences vidéo sur Google Meet.

Google Workspace proposera aussi une formule payante

Si Google Workspace devient donc gratuit pour tous les utilisateurs, la firme de Mountain View proposera tout de même une formule payante à 9,99 € par mois, baptisée Google Workspace Individual. Elle se destine avant tout aux auto-entrepreneurs, aux indépendants et aux PME et elle offre des “fonctionnalités haut de gamme, notamment des services de réservation intelligents, des réunions vidéo professionnelles, un service de marketing par mail personnalisé et bien plus encore”, d'après les dires de Google.

Notez qu'il est désormais possible d'activer Google Chat, anciennement Hangouts, dans Gmail sur tous les supports (Desk, Android, iOS, etc.). Cette fonctionnalité est disponible jusqu'alors en accès anticipé. À ce sujet, Google a également annoncé des changements à venir dans les salons sur Google Chat.

“Au cours de l'été, nous ferons évoluer les salons pour qu'il devienne Spaces et lancerons une interface utilisateur simplifiée et flexible qui aidera les équipes et les individus à rester au top de tout ce qui est important”, assure le constructeur. Google évoque ainsi l'intégration d'indicateurs de présence, des statuts personnalisés, de nouvelles icônes de “réactions” et la possibilité d'épingler des messages.

Source : The Verge