Gmail, Google Drive, Docs… : Google dévoile ses nouvelles icônes, vous allez être perdu

Google vient de dévoiler les nouveaux logos de sa suite logicielle. Ce sont les cinq applications phares de la marque qui connaissent une nouvelle identité visuelle. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ces icones se ressemblent beaucoup.

Google vient de dévoiler la nouvelle identité visuelle de ses applications dites « Workspace ». Ainsi, les logiciels les plus populaires de la marque changent de design et présentent un nouveau logo. Un choix qui cherche à harmoniser la suite, mais qui est un peu curieux.

Ce sont cinq applications qui sont concernées : Gmail, Calendrier, Drive, Docs et Meets. Le but de Google est de nous faire comprendre qu’elles sont toutes tournées vers la productivité avec un design similaire. Trop similaire, peut-être ? On constate en effet que les icones partagent désormais toutes les mêmes couleurs et que seules leurs formes changent.

Toutes les icones sont désormais calquées sur le modèle de Drive, qui change peu. Alors que les précédentes adoptaient une couleur bien définie, ce n’est plus le cas ici, puisque les quatre couleurs de la marque de Mountain View sont représentées dans chacune des applications. D’un simple coup d’œil, il sera donc difficile de faire la différence et il faudra rester attentif lors de sa navigation, du moins dans un premier temps.

Le grand public y aura le droit

Pour le moment, Google va déployer ses nouvelles icones pour les entreprises et les organisations à but lucratif le 10 octobre prochain. En tant que particulier, vous n’y échapperez pas, puisque la firme de Mountain View a indiqué qu’ils seront déployés pour le grand public par la suite. Elle veut nous faire comprendre que ses différents logiciels font partie de la même suite, quitte à nous perdre. En tout cas, la société fait tout pour rendre ses design les plus doux possibles et les plus agréables pour l’utilisateur. Par exemple, le mode sombre, très populaire ces derniers temps, a fait son entrée sur Google Docs. De même, l’application Mail a connu une simple modification de son interface qui l’a rendu beaucoup plus claire.

