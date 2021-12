Google veut s’attaquer au métaverse avec de nouvelles lunettes AR

Google n'a visiblement pas encaissé l'échec des Google Glass. Alors que l'on pensait que les ambitions du constructeur dans la réalité augmentée étaient définitivement enterrées, un article de New York Times révèle l'exact inverse. Selon leur source, Google travaille actuellement sur un nouveau projet AR d'envergure.

Google a fait partie des premières entreprises à se lancer activement dans le développement de produits centrés autour de la réalité augmentée. Malheureusement pour la firme de Mountain View, le projet ambitieux des Google Glass n'est jamais passé par la case commercialisation au grand public. Finalement, Google a changé d'orientation en réservant ses Google Glass au monde professionnel avec les Google Glass Enterprise Edition.

Depuis son lancement en 2017, le géant du web s'est fait plutôt discret concernant ses projets liés à la réalité virtuelle ou augmentée. Contrairement à de nombreux concurrents. Que ce soit Facebook, ou plutôt Meta désormais, avec un nouveau casque VR via le projet Cambria, Microsoft avec Mesh, une plateforme de communication qui exploite la réalité mixte (virtuelle et augmentée), sans oublier les Apple Glass, ce domaine si particulier a le vent en poupe chez les leaders de la Tech.

Dernière preuve en date de l'intérêt des marques sur le sujet avec l'annonce par Oppo des AirGlass, des lunettes connectées basées sur la réalité assistée. Face à cette agitation conséquente autour de la réalité virtuelle et augmentée, Google a décidé de réagir. C'est en tout cas ce que nous apprend le New York Times dans un article consacré aux différents projets AR et VR des principales entreprises de la High-Tech.

À lire également : Métaverse – un bout de terrain virtuel se vend 2,4 millions de dollars, un record !

Google n'a pas dit son dernier mot concernant la réalité augmentée

D'après leur source, le média américain affirme que Google “nourrit un nouveau projet” consacré à la réalité augmentée. Il découlerait justement du rachat de North en juin 2020. Pour rappel, il s'agit d'une société canadienne spécialisée dans le domaine et connue pour avoir lancé les Focals 1.0, des lunettes de réalité augmentée. Alors que l'entreprise travaillait sur la nouvelle génération de Focals, Google a racheté la startup.

Désormais, ses membres ont été intégrés à la division Appareils et Services de Google. Cette cellule œuvre notamment sur le matériel Nest, les smartphones Google Pixel et d'autres produits de la firme californienne. Notez que l'on retrouve également dans cette même division une équipe chargée de la conception d'un OS spécial pour des appareils compatibles AR. D'ailleurs, l'homme en charge de cette équipe n'est autre qu'un ancien employé d'Oculus, débauché il y a quelques semaines par Google. Vous l'aurez compris, tout indique que Google prépare des avancées majeures dans ce domaine précis. Ne reste plus maintenant qu'à attendre les premières annonces officielles.

Source : New York Times