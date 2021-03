Mesh : Microsoft veut démocratiser les réunions virtuelles avec des hologrammes

Microsoft a présenté un nouveau service : Mesh. Il s’agit d’une plateforme de communication qui utilise la réalité mixte (virtuelle et augmentée) pour tenir des réunions à distance avec des hologrammes. Une version beaucoup plus poussée de Teams, en somme.

Microsoft veut révolutionner la communication à distance avec Mesh. Le géant américain cherche en effet utiliser la réalité mixte pour vous permettre de créer des réunions virtuelles dans lesquelles vous verrez vos interlocuteurs sous la forme d’hologrammes, comme dans Star Wars. Un projet qui se montre prometteur, mais qui n'est pas prévu pour tout de suite.

Cette plateforme, présentée dans la vidéo ci-dessous, montre comment le système fonctionne. En enfilant le casque (ici Hololens), vous pourrez non seulement voir des objets virtuels avec lesquels vous pourrez interagir, mais aussi les autres participants invités à la réunion. Ces derniers seront matérialisés sous formes d’avatars issus du réseau social AltSpaceVR, racheté par Microsoft il y a quelques années. La vidéo montre que la firme de Redmond veut aller plus loin en proposant, à terme, des hologrammes plus réalistes.

Mesh pourrait représente le futur des réunions à distance

Notons qu’un casque de réalité ne sera pas nécessaire pour fonctionner, puiqu’un PC ou un smartphone pourra faire l’affaire. Le tout passera par le Cloud Azure de Microsoft et il sera possible d’interagir autour d’un objet virtuel et de le manipuler à plusieurs. La vidéo dévoilée par le constructeur ressemble pour l’instant plus à une note d’intention qu'autre chose. Toutefois, le site The Verge a pu utiliser Mesh un long moment. Si nous sommes encore loin de réunions holographiques comme on peut les voir dans Star Wars, la technologie semble très prometteuse.

Selon Kipman, le créateur d’Hololens, Mesh pourrait très bien représenter le futur des réunions de travail en devenant une sorte de Teams amélioré. La pandémie a complètement chamboulé nos habitudes en démocratisant le télétravail et les réunions à distance. Mesh mise sur cet aspect en souhaitent leur donner un aspect plus palpable. Une petite révolution que va pousser Microsoft, mais il ne faudra pas s’attendre à organiser des réunions virtuelles dès demain. En effet, le service n’a pour l’instant fait que se présenter et il faudra attendre que les développeurs s’en emparent et que les entreprises s’équipent. Mais l’idée est là, et elle fonctionne. Ne reste qu’à voir comme Microsoft va porter son projet dans les années qui viennent.

