Oppo dévoile AirGlass, une alternative au défunt projet Google Glass

À l’occasion d’Inno Days 2021, Oppo a dévoilé un produit connecté qui n’est ni un smartphone ni une smartwatch. Son nom est AirGlass. Il touche à la réalité « assistée ». Et il se présente comme une alternative à Google Glass, défunt projet de la firme, abandonné pour des raisons de confidentialité. Son lancement aura lieu en Chine début 2022.

Vous vous souvenez certainement du projet Google Glass. Il s’agissait d’un accessoire connecté qui permettait d’obtenir des informations directement à hauteur des yeux. Toute l’intelligence (SoC, RAM, stockage, batterie) était située dans un châssis qui s’attache à une monture de lunettes. Sur ce châssis était présente une surface tactile pour la navigation dans les menus. Devant l’œil droit se trouvait un petit écran où étaient affichées les informations utiles. Et bien évidemment, l’ensemble est connecté à un smartphone.

Google Glass était également équipé d’un haut-parleur, d’un microphone et d’une caméra. Vous pouviez prendre des photos ou des vidéos, écouter de la musique, parler avec Google Assistant ou passer un appel téléphonique. L’objectif était de transformer Glass en un substitut de smartphone à qui il ne manquerait plus que la connectivité. Mais cela a posé de grandes questions sur la confidentialité et la protection de la vie. Une polémique a enflé. Elle a eu raison du projet que Google a ensuite transformé en produit pour les professionnels. C’était en 2017.

AirGlass : un accessoire connecté qui remplace Google Glass

Depuis, plusieurs initiatives ont été développées dans le domaine de la réalité augmentée. Les plus connues sont les Snap Spectacles. Mais nous attendons aussi les Apple Glass qui devraient arriver cette année, ainsi que celles de Facebook ou encore Samsung. C’est pourtant une autre marque de téléphonie mobile qui s’incruste dans le débat : Oppo. La firme chinoise a en effet présenté lors d’Inno Days 2021 un accessoire connecté appelé AirGlass.

AirGlass est un accessoire qui ressemble ergonomiquement à Google Glass. Nous y retrouvons un châssis tout en longueur, dans lequel sont hébergés tous les éléments techniques : le SoC, un Snapdragon Wear 4100, la RAM, le stockage, la batterie et un microprojecteur. Oppo promet une autonomie de 3 heures en usage continu. Sur la surface de la coque se trouvent des commandes tactiles afin contrôler AirGlass.

L’ensemble pèse environ 30 grammes et s’attache à la branche droite d’une paire de lunettes traditionnelles. À l’extrémité avant du châssis d’AirGlass se trouve un « écran ». Il s’agit d’un verre spécial protégé par du saphir synthétique sur lequel sont projetées les informations et les images en provenance du microprojecteur Spark. Ce dernier est composé d’une micro-LED, un guide d’ondes et de 5 lentilles. Le système a été développé par Oppo.

AirGlass : un boitier connecté qui se greffe à une monture de lunettes

L’accessoire vient se greffer sur une monture de lunettes classiques. Ou presque. Cette monture doit disposer du système d’attache pour fixer AirGlass. Oppo propose des montures adaptées, bien évidemment, sur lesquelles vous pouvez monter des verres avec ou sans correction. L’hypermétropie et la myopie sont prises en charge. Mais Oppo n’évoque pas la compatibilité avec des verres progressifs. Il existe également une version sans verre.

Le système fonctionne sur un système d'exploitation propriétaire, mais s’appuie sur une application compatible Android. Cette application s’installe aussi bien sur un smartphone qu’une montre connectée, notamment l’Oppo Watch 2 que la marque a dévoilée en juillet 2021. La combinaison de l’Oppo Watch 2 et d’AirGlass offre quelques atouts ergonomiques intéressants, notamment le contrôle déporté des lunettes sur la montre. Un SDK est évidemment disponible pour les développeurs qui souhaitent enrichir l’expérience.

AirGlass est un accessoire de réalité assistée, pas de réalité augmentée

Oppo présente AirGlass comme un accessoire lié à la « réalité assistée ». Il ne s’agit pas de réalité augmentée. Cela veut dire que les informations affichées peuvent être contextuelles, mais elles ne s’affichent pas en fonction de ce que vous voyez devant vous. Inutile d’attendre un guidage visuel avec une flèche qui vous indique où aller. Il s’agit davantage d’un « affichage tête haute » pour des informations plus textuelles que visuelles : météo, calendrier, santé, navigation, etc.

L’un des usages intéressants présentés par Oppo est la traduction simultanée. Deux interlocuteurs se parlent dans des langues différentes, mais ils se comprennent grâce à la traduction qui apparait en direct sur l’écran d’AirGlass. Cela fonctionne aujourd’hui avec le chinois et l’anglais. Mais le coréen et le japonais seront bientôt ajoutés (mais pas encore le français). Une application qui nous rappelle la traduction automatique présentée par Google avec les Pixel 6.

AirGlass ne révolutionnera pas le microsegment des affichages tête-haute connectés. Mais Oppo pourrait aider à sa démocratisation. Tout dépendra évidemment du prix de l’accessoire. La commercialisation démarrera en Chine en début d’année prochaine. Aucun prix n’a été dévoilé. Et aucun lancement international n’est encore prévu, la firme attendant certainement les premiers retours pour y réfléchir.