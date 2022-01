Les Apple Glass auraient le même chargeur 96W que les MacBook Pro 2021

Apple travaillerait sur un casque de réalité mixte, mélangeant RV et RA. Le célèbre analyste Ming-Chi Kuo, toujours bien informé en ce qui concerne la marque de Cupertino, livre aujourd’hui de nouvelles informations sur ce produit encore bien mystérieux.

Cela fait quelques années que le casque de réalité mixte d’Apple fait parler de lui. L’analyste Ming-Chi Kuo donne aujourd’hui quelques détails sur ce produit encore non officiel. Le casque bénéficierait ainsi du même adaptateur secteur que le MacBook Pro 14.

MacRumors a ainsi récupéré une note de l’analyste qui indique que le casque utiliserait un port secteur de 96W, le même que le MacBook Pro 14 de 2021. Cela montre qu’Apple songe à apporter une certaine puissance à son casque, plus que la concurrence, du moins. Pour l’instant, il ne s’agit évidemment que d’une fuite et les choses pourraient évoluer par la suite si Apple a vraiment fait ce choix.

Apple mise sur la réalité mixte comme Microsoft

Ming-Chi Kuo évoque donc une alimentation assez importante pour un casque qui miserait sur la performance. Selon lui, le terminal serait équipé de deux processeurs : le premier serait gravé en 5 nm tandis que le deuxième en 4 nm. Tous deux seraient conçus par le fondeur TSMC. On peut supposer qu’ils seraient estampillés Apple, la marque concevant désormais tous ses processeurs.

Selon MacRumors, le casque serait ainsi en avance de « deux ou trois ans » sur la concurrence. C’est encourageant… mais cela ne veut concrètement pas dire grand-chose pour le moment. Il mélangerait également réalité virtuelle et réalité mixte afin d’offrir une vaste palette d’usages. Un procédé déjà employé par Microsoft avec son HoloLens, casque très intéressant à porter, mais encore assez limité par sa technologie.

Apple devrait présenter le casque dès cette année, selon Kuo, plus précisément au dernier trimestre pour un lancement en 2023. Il signerait un tournant majeur pour la société, qui se lancerait ainsi dans la VR. A l’heure où le métavers, via Facebook ou Tencent, ne cesse de faire parler de lui, il n’est pas étonnant de voir Apple s’engouffrer dans la brèche. Reste maintenant à voir si le consommateur va suivre et à quel prix sera vendu ce casque.

Source : MacRumors