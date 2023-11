Réalité virtuelle : le HTC Vive Ultimate Tracker veut rendre l’expérience VR toujours plus immersive

HTC a dévoilé le VIVE Ultimate Tracker, un accessoire qui complète les fonctionnalités de ses casques VR, dans un communiqué de presse.

Le VIVE Ultimate Tracker est un accessoire qui fonctionne en complément des casques de réalité virtuelle de HTC. Il vise à rendre l’expérience de réalité étendue toujours plus immersive. D’après la compagnie taïwanaise, ce tracker à peine plus volumineux qu’une grosse boîte d’allumettes, augmente l’interactivité, l’utilité et l’expressivité de ses casques. Ce petit appareil que l’on peut placer un peu partout sur notre corps mesure en temps réel le mouvement des capteurs internes sur les six degrés de mouvement possibles (6dof).

La technologie n’est pas seulement conçue pour les joueurs. Elle peut aussi avoir des applications tant au niveau industriel que dans le sport de haut niveau. Grâce à son petit gabarit et un poids plume de 94 grammes, ainsi que son autonomie de sept heures, le VIVE Ultimate Tracker se positionne comme le compagnon idéal du VIVE Focus 3 ou du XR Elite, d’autant plus qu’il est possible d’en utiliser jusqu’à cinq par casque autonome. Gage de polyvalence future, il devrait bientôt être compatible avec les appareils basés sur OpenXR et SteamVR tels que les Meta Quest Pro.

Le VIVE Ultimate Tracker de HTC est un accessoire qui rendra l’expérience avec un casque VR encore plus immersive

Le VIVE Ultimate Tracker est un appareil de self-tracking, et permet donc de mesurer et d’analyser le moindre mouvement du buste, des pieds ou des mains. Pour cela, le « tracker utilise deux caméras grand-angle pour se localiser avec précision dans l’espace ». Quelles autres applications envisager avec ce nouveau type de capteur ?

Si HTC compte lancer une application native de chat en VR avec « prise en charge du suivi du corps entier », l’appareil sera également utile dans le domaine du cinéma, pour la motion capture, par exemple. Par ailleurs, HTC veut rendre possible l’utilisation de l’Ultimate Tracker en mode autonome, sans casque VR, ce qui se révélera très utile dans l’industrie, « où le suivi de divers équipements et accessoires est essentiel ».