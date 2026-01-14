Peur de faire une gaffe en utilisant Google Traduction ? Une solution est en préparation

Utiliser une application de traduction instantanée est très pratique pour parler dans une langue qu'on ne maîtrise pas. Mais si le programme faisait une erreur en s'adressant de manière incorrecte à l'interlocuteur ? Google Traduction veut l'éviter.

Se rendre à l'étranger sans maîtriser la langue locale n'est plus vraiment un problème. Cela aide toujours d'avoir quelques notions, mais dans le pire des cas, des applications telles que Google Traduction viennent à votre secours. Il suffit de dire quelque chose à son smartphone pour que le programme traduise le tout, par écrit et à l'oral. Pratique, mais ça ne vous met pas à l'abri des erreurs. Si l'idée générale est respectée, ce n'est pas grave. Quand les subtilités du langage ne sont pas prises en compte, ça peut devenir fâcheux.

Certaines langues font des distinctions subtiles pour différencier le ton employé (formel, familier, professionnel…), voire ce sur quoi on met l'accent dans la phrase. Jusqu'à présent, il faut faire confiance à Google Traduction pour qu'il comprenne dans quel contexte vous êtes, sans garantie qu'il y parvienne. Heureusement, une option en cours de test pourrait aider à s'en assurer plus facilement. Elle fait sans surprise appel à l'intelligence artificielle.

Google Traduction veut éviter les impairs dans les conversations

La fonction prendrait la forme d'un bouton nommé “Montrer des alternatives“. Google Traduction affiche alors d'autres propositions en précisant pour chacune ce qui change par rapport à celle d'origine. Dans la vidéo ci-dessous, on peut voir qu'une convient si l'on s'adresse à quelqu'un de proche, ou qu'une autre est à privilégier lorsque l'on parle à une femme de manière plus formelle. Autant de possibilités parmi lesquelles choisir avant de le montrer au destinataire.

Vous avez l'habitude : impossible de dire quand l'option sera déployée aux utilisateurs. Il est peu probable qu'elle ne voit jamais le jour tant elle semble une évolution logique de l'intégration de l'IA dans l'application. Rappelons qu'en attendant, vous pouvez apprendre une nouvelle langue directement depuis Google Traduction.

Source : Android Authority