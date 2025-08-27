Google Traduction mise sur les progrès de l’IA pour devenir plus qu’une application de traduction en intégrant deux nouvelles fonctionnalités. Le but ? Proposer une expérience permettant à l’utilisateur d’avoir des conversations en direct traduites instantanément et personnaliser l'apprentissage des langues.

Google Traduction est l’une des applications de traduction incontournable : près de 1 000 milliards de mots y sont traduits, chaque mois. Étant donné sa portée, la firme de Mountain View s’affaire à l’enrichir de nouvelles fonctionnalités et à améliorer l’expérience utilisateur, dans le but de s’adapter aux besoins.

Nous vous informions la semaine dernière que Google Traduction pourrait intégrer à son application Traduction de nouvelles fonctionnalités IA, ainsi qu’un mode d’apprentissage ludique des langues. Cela notamment pour venir concurrencer Duolingo – qui a ajouté une nouvelle « langue » à son application – directement sur son terrain. Pour autant, il avait fallu se contenter de peu de détails concernant ces nouveautés, rien n’ayant été rendu officiel par la firme de Mountain View… jusqu’à ce 26 août.

Google Traduction intègre deux nouvelles fonctionnalités alimentées par IA

Sur The Keyword, Google a publié un article présentant ses nouveaux outils de traduction instantanée et d’apprentissage des langues basés sur l’IA, intégrés à Google Traduction. Première fonctionnalité ajoutée : les conversations en direct avec des traductions audio et à l’écran en temps réel, simplifiées grâce à l’IA dans plus de 70 langues, dont le français, l’espagnol, ou encore l’arabe et le coréen. L’application gère facilement les passages d’une langue à l’autre, identifie intelligemment les pauses et les accents, et sait isoler les sons grâce à l’IA. Le but ? Vous permettre d’avoir une conversation naturelle en un clic, dans le monde réel – un aéroport ou un café bruyant, par exemple. Pour le moment, cette fonctionnalité n’est pas disponible en France.

Google Traduction peut maintenant créer des sessions d’écoute et d’expression orale rien que pour vous, que ce soit pour rafraîchir votre vocabulaire ou commencer de zéro. Elles se composent d’exercices interactifs générés en temps réel, qui s’adaptent intelligemment à votre niveau. Ils suivent vos progrès au quotidien pour vous permettre d’acquérir la compétence la plus difficile à maîtriser dans l’apprentissage d’une langue : la conversation avec assurance.

Ouvrez l’application

Appuyez sur Entraînement

Indiquez votre niveau et vos objectifs

Traduction génère des scénarios personnalisés afin de vous immerger complètement

Chaque scénario vous permet d’écouter des conversations et de cliquer sur les mots entendus pour approfondir ou de vous entraîner à l’oral grâce à des conseils. Cette fonctionnalité sera disponible dans sa version bêta dès cette semaine, notamment pour les francophones pratiquant l’anglais.