Google Traduction veut vous apprendre les langues façon Duolingo, la chouette verte a-t-elle du souci à se faire ?

Après avoir introduit Gemini dans son application de traduction, Google s’apprêterait à concurrencer le pilier de l’apprentissage des langues étrangères, Duolingo. La firme de Mountain View travaillerait sur de nouvelles fonctionnalités IA et sur un mode pratique ludique.

Côté intelligence artificielle, Google Traduction n’est pas laissé pour compte par la firme de Mountain View. Cette année, l’application a gagné des améliorations côté traduction en temps réel par exemple et un nouveau bouton très utile, mais surtout, Gemini s’y est également invité, offrant de nombreuses fonctionnalités inédites.

Mais cette fois-ci, Google Traduction s’attaque (de nouveau) à Duolingo, l’un des piliers de l’apprentissage de langues étrangères – qui a d’ailleurs ajouté une nouvelle « langue » à son application cette année. En effet, Google Traduction intégrerait bientôt des éléments de jeu à la façon de l’emblématique chouette verte.

Google Traduction concurrence directement Duolingo avec cette mise à jour

Google et Duolingo, c’est une longue histoire de concurrence. Déjà en 2021, la firme de Mountain View présentait lors de sa conférence I/O une IA, LaMDA, avec laquelle il était possible de converser. Son objectif était de l’intégrer dans un outil d’apprentissage des langues étrangères avec des quiz interactifs. Ce projet qui semblait lettres mortes pourrait revoir le jour, sous une forme différente. D’après nos confrères de CNET, Android Police a récemment publié un rapport indiquant que Google Traduction pourrait bientôt proposer des fonctionnalités IA inédites et un mode d’entraînement ludique – à la Duolingo, donc.

En effet, AssembleDebug a repéré dans la dernière version de l’appli (la 9.15.114) des changements potentiels dans l’interface utilisateur : l’apparition d’un sélecteur de modèles d’IA, Rapide et Avancé. Le mode rapide pourrait servir pour des traductions simples et instantanées, comme celle d’un menu. Et celui avancé pourrait faire intervenir Gemini pour analyser de manière approfondie le contexte d’une conversation. Toujours selon ce rapport, un mode pratique pourrait être introduit avec cette mise à jour afin de rendre l’apprentissage des langues étrangères plus ludique.

Ces fonctionnalités s’inscriraient dans un contexte plus large de développement de l’interprétation linguistique chez Google, tel que le mode interprète introduit avec le lancement du Pixel Fold en 2023, la technologie d’auto-doublage sur YouTube, ou encore la démonstration cette année, lors de la conférence Google I/O, d’une traduction instantanée avec les lunettes Android XR.