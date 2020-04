Google Play Store victime d’un bug : il demande des mises à jour inexistantes d’applications

Depuis hier dimanche, le Play Store fait les frais d’un petit bug plutôt étrange. Aucune faille de sécurité n’a été repérée, rassurez-vous. En réalité, le Play Store demande de remettre à jour des applications, alors que tout semble pourtant en ordre et que toutes les updates ont été faites sur le smartphone ou la tablette Android.

Les développeurs de Google auraient-ils un peu trop visionné Un Jour sans Fin en cette période de confinement ? Car depuis 24 heures, le Play Store de Google demande à ses utilisateurs de lancer une update de leurs applications, alors que celles-ci sont pourtant bien à jour. Et cela concerne aussi bien des éditions très récentes d’applications, que celles dont le numéro de version n’a pas changé depuis des mois.

Si vous possédez un appareil Android, vous savez probablement qu’en vous dirigeant sur l’option Mes jeux et applications du Play Store de Google, il vous est possible de voir toutes les applis qui nécessitent une mise à jour. Une fois l’opération réalisée, cette liste d’updates disparaît, et ne subsistent que les applications qui ont été récemment mises à jour.

Mais à l’heure actuelle, le Play Store affiche aussi une liste d’applications qui requièrent une mise à jour, alors que ces mêmes mises à jour ont déjà été effectuées. Par ailleurs, la plupart des applications touchées par ce bug concernent celles de Google. Le site 9To5Google, qui s’est fait le premier l’écho de ce bug, rapporte qu’il s’agit d’applis comme Gmail, Google Docs, Sheets, YouTube TV, Wear OS, etc. En outre, il peut aussi bien s’agir d’applications qui ont été récemment mises à niveau par Google, que d’applis qui n’ont pas connu la moindre mise à jour depuis des mois.

À en croire 9ToGoogle, le bug semble toucher un grand nombre d’appareils. De notre côté, nous l’avons rencontré sur un Pixel 4XL, mais pas sur les deux autres smartphones que nous avions sous la main au moment de la rédaction de cet article (Samsung Galaxy S10 et Huawei P30 Pro). Comme à l’accoutumée, nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article dès que nous aurons du nouveau de la part de Google.

