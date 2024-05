TikTok : les contenus générés par IA seront bien plus simple à identifier, voici comment

TikTok adopte un nouvel outil pour mieux identifier les contenus créés à l'aide de l'intelligence artificielle sur le réseau social. Il s'ajoute à celui qu'il utilise déjà dans un souci de transparence.

Depuis l'essor massif des outils d'intelligence artificielle génératifs, il n'a jamais été aussi simple de fabriquer des photos, des images, des sons ou des vidéos réalistes. Ce n'est pas nécessairement un problème en soi, mais ça le devient quand la création est présentée comme vraie. Certes, il est théoriquement possible de reconnaître certains contenus IA à l’œil nu, sauf que ce n'est pas toujours évident. Et quand ils sont diffusés à grande échelle via les réseaux sociaux, l'impact peut être énorme.

Sur TikTok par exemple, les fakes news issues de l'IA sont de plus en plus présentes. Consciente que cette technologie “offre d'incroyables opportunités créatives, mais peut dérouter ou induire en erreur les spectateurs […]”, la plateforme chinoise a lancé l'an dernier un système d'identification clair pour tous les contenus faits avec les outils d'intelligence artificielle qu'elle propose. Cela n'empêche cependant personne de mettre en ligne une vidéo IA créée avec, par exemple, Sora d'OpenAI et de ne rien préciser. Ce point va changer.

TikTok va vous permettre de distinguer facilement les contenus créés à l'aide de l'intelligence artificielle

TikTok annonce la mise en place automatique d'un symbole spécifique : Content Crédentials (cr) développé par la Coalition for Content Provenance and Authenticity (CP2A). Il ne vous est peut-être pas inconnu, c'est celui qu'Adobe a dévoilé l'an dernier avec l'objectif d'en faire un label universel. Microsoft l'a déjà adopté par exemple. Ce système ajoute des métadonnées au contenu, lesquelles sont utilisées pour reconnaître et identifier clairement ceux créés par l'intelligence artificielle.

Le logo “cr” est apposé sur les images et les vidéos dès maintenant, tandis les contenus exclusivement audio en bénéficieront “bientôt“, sans plus de précision. TikTok, toujours menacé d'être banni des États-Unis, souhaite se montrer le plus transparent possible au même titre que Facebook, Instagram ou encore Google. Chacun a sa propre manière d’identifier les contenus générés par l'IA, mais le réseau social chinois est la première plateforme de partage vidéo à implémenter la technologie de la CP2A.