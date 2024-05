Google Messages a trouvé un excellent moyen d’en finir avec les textos indésirables, voici comment

Google Messages introduit une fonctionnalité attendue qui permet de masquer totalement les messages des contacts bloqués, y compris dans les discussions de groupe. Mais même si elle vous permet de ne plus voir leurs messages, ces derniers peuvent toujours voir les vôtres.

En début d'année, Google Messages a introduit une option pour réagir aux messages avec une rapidité éclair. D'une simple double tap, les utilisateurs peuvent maintenant envoyer des réactions comme des pouces levés ou des cœurs. Cette fonctionnalité a été conçue pour aligner cette messagerie avec des applications similaires comme Telegram et Instagram.

Cependant, en réponse à des retours d'utilisateurs qui trouvaient certaines animations trop envahissantes, Google a également ajouté la possibilité de les désactiver. Cette option permet à chacun de configurer l'apparence et le comportement de l'application selon ses préférences. De plus, l'envoi de multiples photos a été grandement simplifié, avec une nouvelle interface qui permet maintenant de sélectionner et d'envoyer plusieurs images simultanément. Elle rend le partage de nos meilleurs moments d’une façon plus fluide et agréable.

Google Messages va rendre vos conversations plus sereines, même celles en groupes

Au-delà de ces améliorations, la dernière bêta de Google Messages a récemment intégré une fonctionnalité très demandée : désormais, si un contact est bloqué, ses messages seront complètement invisibles dans les groupes de chats. Cela marque une évolution importante par rapport aux versions précédentes, où bloquer un contact ne le retirait pas des conversations de groupe. Cette nouveauté vise à offrir plus de contrôle et de sécurité aux utilisateurs qui souhaitent éviter tout contact indésirable.

Curieusement, même si un utilisateur ne verra plus les messages d'un contact bloqué dans un chat de groupe, ce dernier pourra toujours voir les messages de l'utilisateur. Cette particularité peut paraître surprenante, mais elle permet de continuer à communiquer dans un sens uniquement.

De plus, lorsqu'il y a des contacts bloqués dans une conversation de groupe, une notification s'affiche pour informer l'utilisateur qu'il pourrait ne pas voir tous les messages de la discussion. Cette fonctionnalité est actuellement en phase de test dans la version bêta de Google Messages et pourrait bientôt être déployée à tous les utilisateurs.

Source : androidauthority