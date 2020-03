Play Store et App Store : voici les applications les plus téléchargées pendant le confinement

Que téléchargent les gens sur le Google Play Store et l’App Store pendant le confinement ? La plateforme Statista vient de dévoiler les 10 applications les plus téléchargées en France sur les deux plateformes. Sans surprise, les applications de messagerie et de visioconférence en la cote, mais aussi des jeux et applications professionnelles.

Le confinement a changé le quotidien de tous les Français et explosé le temps passé devant les écrans. Il y a ceux qui s’accrochent à leur smartphone pour tuer l’ennui et les personnes qui sont contraintes au télétravail et à rester en contact permanent avec leurs collègues. Vous êtes curieux de savoir quelles applications sont les plus téléchargées en France depuis le début du confinement ?

La plateforme Statista en partenariat avec Priori Data a compilé les données sur les applis les plus populaires du Play Store et de l’App Store pendant la première semaine du confinement, plus précisément entre le 16 et le 22 mars. Sans surprise, les applications de chat et d’appel vidéo occupent le haut du classement.

Confinement : top 10 des applications les plus téléchargées sur Android et iOS

Commençons d’abord par le Play Store. Sur Android, c’est WhatsApp qui prend la première place du classement avec près de 382 000 téléchargements en une semaine. Avec plus de 2 milliards d’utilisateurs dans le monde, c’est logiquement l’un des premiers choix pour ceux qui souhaitent rester en contact avec leurs proches et amis. En deuxième position, on retrouve Discord, une autre application de messagerie qui offre une option que WhatsApp n’a pas : la vidéoconférence qui est une fonctionnalité très prisée en ce moment.

Les jeux ont également la cote : Trivia.io (3e), Ultimate Disc (5e), Spiral Roll (7e) ou encore Parkour Race (8e) totalisent chacun plus de 100 000 téléchargements. Enfin, les Français n’oublient pas de s’informer en ce moment. L’application Alertes infos vient en 4e position du classement avec 163 000 téléchargements. Dans la catégorie professionnelle, l’application OneNote de Microsoft qui permet de prendre des notes et de les synchroniser sur tous ses appareils est 6e avec 138 000 téléchargements.

Sur l’App Store, la tendance est sensiblement la même. Le haut du classement est occupé par Discord, Houseparty et Zoom Cloud Meeting, toutes des applications de vidéoconférence qui permettent de lancer des appels vidéo à plusieurs. C’est aussi le cas de Plato qui en plus l’avantage de réunir les utilisateurs autour de jeux ludiques tels que le baby-foot, loup-garou, le billard ou encore le mini-golf. Voici le top 10 du Play Store et de l’App Store sur les images ci-dessous.