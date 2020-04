Confinement : Google lance une rétrospective de ses 10 meilleurs doodles

Pour vous aider à passer le temps pendant le confinement, Google mettra en ligne un doodle régulièrement pendant les deux prochaines semaines. Chaque doodle est basé sur un mini-jeu populaire intégré à la page d’accueil de Google au fil des années. Avec cette nouvelle initiative, la firme de Mountain View encourage les internautes à rester à la maison.

« Alors que le COVID-19 continue d’avoir un impact sur les communautés du monde entier, les gens et les familles partout dans le monde passent plus de temps à la maison que d’habitude. C’est pourquoi nous lançons une série de Doodles du passé en nous focalisant sur les jeux interactifs Google Doodle les plus populaires » annonce Google sur le site web de l’initiative.

Vous ne connaissez pas les Doodles de Google ? Il s’agit simplement d’un petit jeu animé et interactif qui commémore ou décore le moteur de recherche en fonction des événements. Tous les jours jusqu’au 11 mai 2020, Google mettre en avant un doodle ayant rencontré le succès au cours des dernières années. Il ne s’agit donc pas de nouveaux jeux au sens strict mais d’une nouvelle version de mini-jeux déjà connus pour occuper les internautes pendant le confinement.

Sur le même sujet : Google profite du confinement pour offrir deux mois de Stadia Pro

Découvrez le premier doodle de Google pour le confinement

Google ouvre les festivités avec le doodle dédié au codage. Apparu en 2017 à l’occasion de la célébration du 50e anniversaire de l’encodage accessible aux enfants, ce mini jeu vous demande d’indiquer à un lapin comment grignoter toutes les carottes. Pour ça, vous allez devoir coder des commandes simples afin de programmer le comportement et les déplacements du lapin dans le jeu.

Le message de Google est limpide : restez chez vous. La firme américaine devrait mettre en ligne un autre jeu dans les jours à venir. Pour garder un oeil sur l’initiative, et jouer aux doodles, on vous invite à consulter le site web de Google dédié aux doodles.