WhatsApp change complètement de look sur iOS et Android, voici les nouveautés

WhatsApp est actuellement en train de déployer une mise à jour importante de son interface pour les utilisateurs iOS et Android. Ce changement introduit un nouveau design plus moderne avec des améliorations du mode sombre et de la navigation.

La célèbre application de messagerie, WhatsApp, entame une transformation sur iOS et Android. Avec des millions d'utilisateurs quotidiens, l’application est en train d'améliorer son apparence et ses fonctions. Cette mise à jour, qui est déjà en cours de déploiement, propose un look rafraîchi destiné à rendre l'interface plus claire et plus agréable à utiliser. Elle intègre une nouvelle palette de couleurs et des ajustements ergonomiques importants.

Sur le même sujet – WhatsApp pourrait bien devenir votre application téléphone préférée grâce à cette fonctionnalité

Les modifications incluent un mode sombre amélioré avec un arrière-plan encore plus sombre pour une meilleure lisibilité du texte. Le mode clair a aussi été revu avec plus d'espaces blancs qui offrent une esthétique plus épurée et plus moderne. L'utilisation d'un vert plus foncé, contribue à unifier l'apparence de l'application en créant une cohérence visuelle à travers les différents écrans et fonctionnalités. En harmonisant les couleurs et en mettant en avant les éléments importants, l'interface de Whatsapp cherche à devenir plus intuitive. Les utilisateurs peuvent ainsi reconnaître plus facilement les fonctionnalités clés.

Cette mise à jour change complètement Whatsapp

Les icônes et les boutons dans WhatsApp ont changé de forme : ils sont désormais plus ronds et leurs contours sont plus précis. Ces ajustements simplifient la navigation dans l'application. Par exemple, les boutons pour envoyer un message ou changer de conversation sont maintenant plus faciles à repérer et à utiliser. En plus, les animations sont plus fluides. Quand on passe d'une conversation à une autre, les transitions sont plus douces et plus rapides. Cela améliore non seulement l'esthétique de l'application, mais aussi son fonctionnement.

A lire également – WhatsApp : protéger vos conversations des regards indiscrets sera bientôt beaucoup plus rapide

WhatsApp a repensé l'agencement de certains éléments clés. La barre de recherche, par exemple, est maintenant fixée en haut de l'onglet “Chats”. Cela rend la recherche de conversations spécifiques plus rapide et intuitive. Pour les utilisateurs Android, les onglets de navigation ont été déplacés vers le bas de l'écran pour faciliter l'accès aux différentes sections de l'application.