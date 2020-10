Google Play Music tire sa révérence, migrez vos morceaux sur YouTube Music

Google remplace progressivement son service de streaming Play Musique par YouTube Music. Nouvelle étape de cette transition, la section musicale du Play Store, où il était possible d’acheter des albums et des chansons, a été supprimée. En lieu et place, un message qui invite les utilisateurs à migrer leurs informations avant qu’il ne soit trop tard.

C’est officiel depuis quelques mois : Play Musique va s’éteindre avant la fin de l’année et rejoindra Allo, Daydream, Inbox, Google+ ou YouTube Gaming au cimetière des services Google disparus. La firme de Mountain View a d’ores et déjà démarré le transfert de toutes les fonctionnalités du service de streaming musical vers YouTube Music et Google Takeout.

Nous rapportions en février que Google offrait la possibilité de stocker dans YouTube Musique la bibliothèque Play Musique. Il y a un an, Google décidait d'arrêter la préinstallation de l'application Play Musique dans Android. Et aujourd’hui, nous apprenons qu’une nouvelle étape vient d’être franchie : la fermeture de la boutique musicale intégrée au Play Store. Il s’agit d’une section de Play Store, similaire à celle des livres numériques, des films et des applications. Elle servait à acheter des albums et des chansons pour les ajouter à une bibliothèque. Nous rapportions en août une rumeur qui annonçait cette fermeture.

Plus d'achat sur le Play Store possible

Si vous vous rendez à l’adresse habituelle de la boutique via un navigateur, ou si vous vous rendez dans la section marchande de l’application Play Musique, vous êtes renvoyé vers un message qui explique que la boutique est désormais inaccessible, mais que vous avez le choix de transférer votre bibliothèque et vos achats vers YouTube Music. Voilà donc une autre étape franchie. Il reste encore d'autres fonctionnalités à arrêter, comme l'écoute hors ligne, l'upload de morceau ou encore le téléchargement de l'application native.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, celle-ci est toujours disponible, que ce soit sur l’App Store ou le Play Store. Mais sa disparition ne devrait y être qu’une simple question de temps maintenant. Démunie de la possibilité d’acheter des morceaux ou de souscrire à un abonnement, l’application offre toujours la possibilité d’écouter de la musique : celle de votre bibliothèque ou celle en accès libre. Profitez en tant que vous pouvez.