Google fermerait bientôt Play Music au profit de YouTube Music

Une nouvelle rumeur affirme que Google pourrait mettre fin à son service de streaming musical, Play Music. Un service dont la particularité est d’offrir à chaque utilisateur un espace en ligne pour y uploader sa bibliothèque musicale et l’écouter en ligne. Une fonctionnalité similaire arriverait prochainement dans YouTube Music.

Google n’est pas connu pour avoir des états d’âme sur ses services qui ne rencontrent pas le succès attendu. Nombreux sont ceux qui ont été fermés. Un site appelé « le cimetière de Google » les recense tous. Et la moisson 2019 est fournie : Daydream, Allo, Inbox, YouTube Gaming ou encore Google+. L’année 2020 enrichira certainement cette longue liste. Il se murmure même qu’un grand nom des services Google devrait être supprimé prochainement.

Il s’agit de Play Music, le service de streaming musical lancé par Google fin 2011 pour concurrencer Spotify. Malgré une forte intégration dans le système Android et l’écosystème Google, Play Music n’a jamais connu le succès attendu par Google. Les utilisateurs sont bien moins nombreux que la concurrence directe, notamment Apple Music, arrivé plusieurs années après (2015) et devenu la première alternative internationale de Spotify. Et ce malgré l’absence d’une offre gratuite. Une situation qui a amené Google à déporter sa stratégie musicale sur YouTube.

YouTube Music s’enrichit de la meilleure fonction de Play Music

Si la fermeture de Play Music est une certitude pour de nombreux observateurs, la firme de Mountain View ne l’a jamais officialisée ni mise en oeuvre. Toutefois, une nouvelle rumeur affirme qu’une étape sera franchie très prochainement avec l’arrivée chez YouTube Music de l’une des meilleures (et uniques) fonctionnalités de Play Music : le stockage en ligne de la bibliothèque musicale. Play Music est en effet le seul à proposer un espace de stockage pour y déposer des fichiers MP3 qu’il est ensuite possible d’écouter en streaming depuis n’importe quel appareil.

Cette fonction, appelée Music Locker, devrait donc arriver sur YouTube Music. Elle sera logiquement moins pointue que celle de Play Music, puisque YouTube Music ne supporterait pas les échantillonnages supérieurs à 256 kb/s, contre 320 kb/s pour son équivalent chez Play Music. Ce service devrait logiquement être inclus dans l’abonnement « premium » de YouTube Music (qui comprend déjà la suppression des publicités, la possibilité d’écouter la musique en arrière-plan et le téléchargement des morceaux pour une écoute hors-ligne). L’abonnement à YouTube Music Premium est facturée 10 euros par mois (avec un mois d’essai gratuit).

