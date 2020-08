Google Play Musique commencera à fermer ses portes dès septembre 2020. Google vient de confirmer la nouvelle. Le service fermera ses portes au profit de YouTube Musique et les utilisateurs auront jusqu’à décembre pour transférer ou sauvegarder leur bibliothèque personnelle.

La nouvelle ne date pas d’hier. L’installation par défaut de YouTube Music sur tous les appareils sous Android marquait déjà le glas de l’application. Or, Google confirme ce mardi 4 août 2020 l’arrêt des services de Google Play Musique dès le mois de septembre 2020, d’abord en Australie et en Nouvelle-Zélande. L’appli et sa version Web ne seront plus disponibles dans les autres régions du monde dès le mois d’octobre.

Comme le précise le constructeur, les utilisateurs de Google Play Musique auront jusqu’au mois de décembre pour sauvegarder et/ou transférer leur bibliothèque personnelle, mais aussi les listes de lecture, les téléchargements, les likes et les achats vers YouTube Music. En mai 2020, la firme de Mountain View avait déjà mis en place un outil pour basculer sa collection sur YouTube Music accessible soit en lançant en l’appli, soit en passant directement par le site Music.youtube.com/transfer.

Notez ensuite qu’il sera impossible dès fin août d’acheter ou de précommander des titres, ainsi que de téléverser/télécharger des chansons sur Google Play Musique.

Google ne proposera pas plus de musique à l’achat

Comme le précisent nos confrères du site Engadget, l’arrêt de Google Play Musique va de pair avec la suppression de tous les contenus musicaux disponibles sur le Google Play Store. En effet et dès fin août, il ne sera plus possible d’acheter des chansons ou des albums sur le market place Android. En d’autres termes, Google ne proposera plus de musique à l’achat, à l’inverse d’Apple sur l’iTunes Store ou encore Amazon avec Amazon Music.

Si vous faites partie des irréductibles qui préfèrent acheter leurs albums plutôt que de les écouter via une plateforme de streaming, il faudra opter pour une autre e-boutique que celle que proposait Google. « Au cours des dernières années, nous avons travaillé pour créer une expérience fantastique pour les fans sur YouTube Music, en fusionnant le meilleur de Google Play Music avec le meilleur de YouTube », assure le géant du web dans son communiqué de presse.

Source : Engadget