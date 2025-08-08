Amazon propose à ses clients de se procurer la Pixel Watch 3 en forte promotion. Lors d'une vente flash à durée indéterminée, la montre connectée de Google bénéficie de plus de 120 euros de réduction.

À quelques jours de l'arrivée des nouveaux produits de Google, Amazon a décidé de baisser le prix de la Pixel Watch 3 à l'occasion d'une vente flash. Proposée en quatre coloris au choix et dans sa version 41 mm, la montre connectée de la firme de Mountain View est au tarif précis de 271,26 euros sur la plateforme allemande du géant de l'e-commerce.

À titre d'information, le montant indiqué est obtenu lorsque l'article est ajouté au panier et des frais de port supplémentaires à hauteur de 4,86 euros seront appliqués pour une livraison du produit en France. Au total, la Google Pixel Watch 3 revient alors à 276,12 euros au lieu de 399 euros. Cela représente une réduction de plus de 120 euros par rapport au prix de vente habituel.

La Pixel Watch 3 de Google est bradée chez Amazon

Dévoilée par Google il y a un an, la Pixel Watch 3 est dotée d'un écran AMOLED LTPO de 1,27 pouce avec une définition de 408 x 408 pixels, une densité de 320 ppp, un verre Corning Gorilla Glass 5 3D et une luminosité maximale de 2000 nits.

La montre connectée de Google est aussi équipée d'une puce Qualcomm SW5100, d'une mémoire vive de 2 Go de RAM, d'un espace de stockage de 32 Go, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3 et du Wi-Fi. Le tout fonctionne sous le système Wear OS 5.0 et est alimenté par une batterie de 307 mAh qui assure à la montre une autonomie maximale de 36 heures en fonction de son utilisation.

Résistante à l'eau et à la poussière grâce aux indices 5 ATM et IP68, la Google Pixel Watch 3 compatible avec les smartphones Android dispose de divers capteurs intégrés pour un suivi précis de la santé et de l'activité physique.

On peut notamment trouver le capteur de fréquence cardiaque optique multi-points, l'altimètre et le capteur de température cutanée. Pour en savoir davantage, n'hésitez pas à jeter un oeil à notre article consacré au test de la Google Pixel Watch 3.