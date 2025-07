Pixel 10 Pro, Pixel Watch 4, Pixel Buds 2a… voici les nouveaux produits de Google en images

Des visuels marketing des Pixel 10 Pro, Pixel Watch 4 et Pixel Buds 2a ont fuité. Ils donnent un bon aperçu du design de ces appareils, qui seront officialisés dans un peu moins d'un mois.

Ce n'est plus une fuite, c'est une inondation. Chaque jour qui passe, un nouveau leak concernant les nouveaux produits de Google qui seront présentés le 20 août prochain fait son apparition. Cette fois, c'est le réputé Evan Blass qui participe à la fête en publiant des visuels promotionnels des smartphones Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL, de la montre connectée Pixel Watch 4 et des écouteurs sans fil Pixel Buds 2a.

Les quatre produits partagent le même coloris : un gris tirant vers le bleu. Il semble que Google va particulièrement le mettre en avant dans sa communication. Il pourrait être nommé Moonstone (pierre de lune). Les Pixel 10 Pro seraient aussi disponibles en Light Porcelain (blanc), Midnight (noir) et Smoky Green (vert). Les coloris noir et blanc pourraient être repris pour la Pixel Watch 4 et les Pixel Buds 2a, mais pas forcément le coloris vert.

Du changement pour charger la Pixel Watch 4

Le design des Pixel 10 Pro évolue peu par rapport à celui des Pixel 9 Pro. La barre transversale faisant office de bloc photo fait son retour sur les nouveaux modèles. Google conserve également les tranches plates et les coins arrondis.

Pas de révolution de design en vue non plus pour la Pixel Watch 4. On retrouve un cadre circulaire avec une molette de navigation sur le côté droit. Deux tailles seront proposées : 41 et 45 mm. La Pixel Watch 4 devrait par contre abandonner le système de charge par l'arrière, pour adopter des connecteurs sur le flanc gauche. Cela signifierait que la montre n'est pas compatible avec les anciens chargeurs.

Ce système a le mérite de permettre de coucher la smartwatch durant la charge, permettant de consulter l'heure quand on est allongé dans son lit et qu'elle recharge sur la table de chevet. On devrait par ailleurs assister à une augmentation de 25 % de la puissance de charge, alors que l'autonomie de la Pixel Watch 4 est annoncée à la hausse.

Les Pixel Buds 2a restent encore un peu mystérieux, mais on devrait vite en savoir plus sur leurs fonctions et caractéristiques techniques.