Google Pixel : vous pouvez maintenant réparer vous-même votre smartphone avec des pièces d’origine

Comme Samsung, Microsoft ou encore Valve, Google a lui aussi décidé de s'allouer les services d'iFixit, les pros de la réparation, pour faciliter l'achat de pièces détachées pour les Google Pixel. Les deux entités renforcent leur partenariat en proposant désormais des pièces d'origine.

Comme vous le savez, les constructeurs sont de plus en plus nombreux à chercher à réduire l'empreinte écologique de leurs activités. Cela passe par la suppression du chargeur de la boite des smartphones, une pratique inaugurée par Apple avec l'iPhone 12 et reprise ensuite par ses concurrents comme Samsung. Il ne faut pas oublier également la vente des pièces détachées pour permettre aux utilisateurs de réparer eux-mêmes leurs produits.

Pour faciliter ce processus, plusieurs marques ont choisi de s'allier à iFixit, le site référence en matière de réparation et de ventes de pièces détachées. C'est le cas de Valve pour les composants du Steam Deck, de Samsung pour les Galaxy S20 et S21, ou encore de Microsoft (des tutoriels sont disponibles pour procéder aux réparations des Surface Pro ou encore des consoles Xbox).

Autant dire que l'on revient de loin, iFixit et Greenpeace déclarant en 2017 qu'Apple, Samsung et Microsoft étaient les pires entreprises en matière d'obsolescence programmée. En avril 2022, Google a fini par s'allier à son tour avec iFixit afin de proposer les pièces détachées des Google Pixel à la vente.

iFixit propose désormais des pièces d'origine pour les Google Pixel

Or, ce partenariat a pris une autre envergure ce mercredi 29 juin 2022. En effet, iFixit va désormais proposer des pièces d'origine des Google Pixel. “Nous avons à présent des pièces d'orgue pour votre Google Pixel en stock, du Pixel 2 au Pixel 6 et 6 Pro […] La réparabilité est une fonctionnalité clé pour tous les téléphones et disposer des pièces détachées d'origine en est un élément crucial – alors vive les pièces d'origine pour Google Pixel !”, annonce iFixit sur son site officiel.

Pour l'instant, les pièces d'origine les plus importantes, soit les écrans, les batteries, les ports de charge, les adhésifs et les capteurs photo arrière seront disponibles uniquement en Europe (dont la France), aux Etats-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie. Néanmoins, iFixit a confirmé que les pièces des prochains Pixel à venir, notamment le Pixel 7, seront accessibles dès que ces smartphones seront disponibles.

Par ailleurs et dès l'automne 2022, iFixit ajoutera “une collection complète de pièces et de tutoriels de réparation” pour le Pixel 6a. Quant aux modèles déjà pris en charge (du Pixel 2 au Pixel 6 Pro), d'autres pièces seront ajoutés dans les semaines et mois à venir. Notez qu'il est possible d'acheter ses pièces seules, ou bien via des packs tout-en-un, à savoir les Fix Kits. Ces solutions incluent tout le nécessaire pour procéder aux réparations.