Google va vendre des pièces détachées pour réparer votre Pixel vous-même, comme Samsung

Google a décidé de s'inspirer de Samsung en s'alliant avec iFixit pour faciliter la réparation des smartphones Google Pixel. Les utilisateurs désireux de réparer leurs appareils pourront se procurer les pièces détachées sur le site d'iFixit.

Depuis ces dernières années, les constructeurs de smartphones cherchent à réduire l'empreinte écologique de leurs activités. Apple est le premier à avoir pris une décision forte, celle de retirer le chargeur de la boite des iPhone 12. Depuis, certains concurrents de la marque à la pomme ont décidé de faire de même, à l'image de Samsung par exemple depuis les Galaxy S21.

En outre, de plus en plus de gouvernements et d'institutions politiques souhaitent s'engager pour un droit à la réparation pour les consommateurs. C'est le cas des États-Unis, où un premier décret a été signé en faveur du droit à la réparation en juillet 2021. En France et depuis janvier 2021, l'indice de réparabilité est entré en vigueur, permettant aux utilisateurs de juger rapidement si un appareil est facilement réparable ou non.

À l'échelle européenne, la proposition de la Commission européenne pour un droit à la réparation efficace sera votée en fin d'année 2022. Les députés ont d'ailleurs voté leurs premières exigences à ce sujet ce vendredi 8 avril. Face à ces multiples initiatives, certains acteurs de l'industrie du smartphone cherche à leur tour à faciliter la réparation.

Après Samsung et Valve, Google s'allie à son tour à iFixit

Samsung a par exemple décidé de s'allier avec iFixit, les pros de la réparation, pour proposer à l'achat les pièces détachées des Galaxy S20 et Galaxy s21 aux utilisateurs. Valve compte également proposer la même chose avec le SteamDeck. Désormais, iFixit peut compter Google parmi ses partenaires.

En effet, la firme de Mountain View a signé un partenariat avec iFixit pour proposer des pièces de rechange pour les Google Pixel depuis le site officiel des spécialistes. Certains composants comme les batteries, les écrans ou les capteurs seront disponibles à l'achat aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, au Japon, au Royaume-Uni. Ce programme sera accessible prochainement en France et dans d'autres pays d'Europe.

Comme le précise Google, des pièces de rechange seront disponibles pour un très grand nombre d'appareils de la gamme Pixel, des derniers Pixel 6 jusqu'aux Pixel 2 lancés en 2017. Les pièces détachées pour les Pixel seront vendues à la fois individuellement et dans des “kits de réparation”, qui comprennent notamment les outils nécessaires pour les réparations. Toutefois, certains centres agréés pourront procéder aux réparations pour les clients s'ils le souhaitent.

Source : Google