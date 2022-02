Steam Deck : Valve va vendre des pièces détachées pour réparer la console soi-même

L'attente est presque terminée pour la Steam Deck de Valve, qui est l’une des consoles portables les plus attendues de 2022. Bonne nouvelle pour les futurs propriétaires, vous pourrez réparer votre console vous-même grâce à des pièces détachées.

Alors que les détenteurs d'une réservation anticipée doivent encore attendre jusqu'au 25 février avant de pouvoir acheter officiellement la console, les experts en démontage d'iFixit ont déjà publié une analyse complète des composants internes de la console. Pour ceux qui ne les connaissent pas, IFixit est une communauté de bricoleurs qui propose des guides de réparation gratuits et vend également des outils de réparation et des pièces de rechange.

Valve s'était déjà engagée à faire de Steam Deck une plateforme plus ouverte que les consoles de jeu traditionnelles. La société a fourni quelques détails sur la façon dont vous pourrez obtenir des pièces de rechange pour réparer votre appareil. « Aujourd'hui, nous annonçons qu'iFixit sera l'un des vendeurs autorisés de pièces de rechange pour Steam Deck – ainsi que de pièces de rechange pour les produits Valve Index VR », a déclaré Valve dans un billet d'information. « Nous sommes encore en train de régler les détails, et nous partagerons bientôt plus d'informations à ce sujet ».

iFixit devient un revendeur officiel de pièces détachées pour le Steam Deck

Dans la vidéo d’iFixit, on peut constater que tous les composants ne sont pas si simples à remplacer. En effet, retirer le SSD semble être un jeu d’enfant, avec une seule vis à enlever. Cependant, la batterie de forme de L du système semble être un vrai casse-tête à remplacer, et sa proximité avec l’écran vous incite à utiliser un solvant comme de l’alcool pour faciliter son retrait.

De leur côté, les joysticks sont faciles à retirer car ils ne sont pas soudés aux différents PCB. Au final, le Steam Deck est une console assez simple à réparer soi-même, iFixit lui attribuant une note de 7 sur 10 pour la réparabilité. Valve a également publié récemment les fichiers CAD de la coque extérieure du Steam Deck, au cas où vous auriez une imprimante 3D et que vous souhaitiez créer une coque personnalisée.