Galaxy Buds : découvrez le design de la prochaine génération d’écouteurs Samsung

Les prochains Galaxy Buds commencent déjà à faire parler d’eux ! Plusieurs mois avant le lancement, des rendus sont venus dévoiler le design complet des écouteurs. Cette fois, Samsung a complètement revu sa copie.

En février dernier, Samsung a levé le voile sur les Galaxy Buds+, une nouvelle génération d’écouteurs sans fil destinés à rivaliser avec les AirPods d’Apple. Les Buds+ reprennent à la lettre le design des Galaxy Buds premier du nom, sortis en 2019. Cette année, le constructeur sud-coréen s’est en effet contenté de doper l’autonomie de ses écouteurs et du boiter de recharge qui les accompagne.

Présentation en même temps que les Galaxy Note 20

D’après les informations de Roland Quandt, journaliste chez Winfuture, Samsung travaille déjà sur la prochaine génération de Galaxy Buds. Cette fois, Samsung a décidé de changer complètement de design. Le média a en effet mis en ligne les premiers rendus montrant les futurs Galaxy Buds. Roland Quandt précise que les rendus ont été développés sur base des croquis et des schémas de conception des écouteurs.

Les prochains Galaxy Buds ressemblent donc apparement à des haricots blancs, d’où le nom de code du produit : « Bean » (soit haricot dans la langue de Shakespeare). Samsung fait donc l’impasse sur le dispositif qui rentrait dans le conduit auditif des utilisateurs. Il ne s’agit donc pas d’écouteurs intra auriculaires.

Selon Quandt, le fabricant a décidé d’opter pour ce design afin de rendre les écouteurs encore plus compacts. Malheureusement, ce changement de look se fait au détriment de la réduction de bruit passive. Samsung va-t-il inclure une technologie de réduction de bruit active pour compenser ? Pour l’heure, rien ne va encore dans ce sens.

Les écouteurs de Samsung sont encore au stade du développement. Si le design a déjà été arrêté, la fiche technique des Galaxy Buds reste encore inconnue. D’après les informations de Roland Quandt, Samsung devrait présenter les nouveaux Galaxy Buds dans le courant de l’été 2020, en même temps que les Galaxy Note 20 et que le nouveau Galaxy Fold. Que pensez-vous de ce nouveau look ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : Winfuture