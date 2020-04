Microsoft Surface Earbuds : les écouteurs seraient lancés le 6 mai et coûteraient 199 €

Dévoilés en octobre dernier, les écouteurs sans fil Surface Earbuds de Microsoft seraient finalement sur le point de sortir. À en croire le site Winfuture, Microsoft aurait même fixé une date : le 6 mai 2020. Et leur prix serait également connu.

Les écouteurs true wireless de Microsoft, les Surface Earbuds, ne devraient plus tarder. Selon Winfuture, Microsoft aurait calé leur sortie au 6 mai prochain. Et une fois n’est pas coutume, l’Europe ne serait pas la dernière servie : la date annoncée par le site allemand correspond non pas à celle des États-Unis, mais bien à l’Europe. Seconde information livrée par Winfuture : les petites accessoires coûteraient 199 €.

Ce n’est pas la première fois que Microsoft se lance sur le marché de l’audio. En octobre 2018, l’entreprise dévoilait le Surface Headphones, un casque de 290 grammes arrivé en mars 2019 chez nous. Mais le Surface Headphones a finalement eu du mal à s’imposer, notamment à cause de son prix et de son manque d’innovations technologiques.

Surface Earbuds : des écouteurs au design inhabituel, mais plus efficaces que la concurrence ?

Quel avenir les utilisateurs réservent-ils aux Surface Earbuds ? Rien n’est gagné. S’ils mesurent 25 x 19 mm et pèsent 7,2 grammes chacun, ce qui peut surprendre de prime abord, c’est surtout leur design : Microsoft a opté pour un petit objet circulaire, mais pourvu d’une surface plane. Au premier coup d’oeil, les Surface Earbuds ressemblent à des bouchons d’oreille.

À leur sortie, nous avions d’ailleurs été les premiers à nous étonner de ce look peu conventionnel, voire peu réussi. Depuis, nous avons eu l’occasion de les tester lors d’un événement organisé à Paris peu de temps après leur présentation mondiale, et force est de reconnaître que nous avons été agréablement surpris : si la surface plane n’est pas des plus esthétiques, elle a le mérite d’offrir un recouvrement du conduit auditif et une meilleure immersion. Bien entendu, nous ne pourrons juger de leur efficacité qu’une fois les écouteurs testés sur la longueur et dans différentes situations. On vous en dit davantage le plus rapidement possible.

Notez enfin qu’il ne s’agit pas là du seul produit Microsoft attendu pour les semaines à venir. Les Surface Book 3 et Surface Go 2 devraient également être dévoilés très prochainement. Et qu’en est-il de la Surface Duo, que Microsoft a teasé encore très récemment par l’intermédiaire d’une photo prise avec l’appareil ? Tous ces produits seront-ils présentés en même temps ? On essaie d’en savoir plus dès que possible et on vous tient au courant !

Source : Winfuture