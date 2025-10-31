Bon plan Google Pixel 9a + JBL Go 3 : cet excellent pack passe à moins de 350 € pour le Black Friday !

Boulanger fait déjà son Black Friday et propose une belle remise sur le pack Google Pixel 9a + JBL Go 3. Pour 329 € seulement, vous pouvez profiter d’un smartphone Google récent et d’une mini enceinte JBL pour écouter votre musique partout. C'est une excellente offre sachant que le smartphone seul est normalement en vente à 549 €. On vous en dit plus dans cet article.

Boulanger vient tout juste de lancer ses premières offres du Black Friday. C’est donc l’occasion parfaite pour vous équiper sans vous ruiner. L'enseigne propose notamment une belle baisse de prix sur le pack qui comprend le smartphone Google Pixel 9a et l’enceinte portable JBL Go 3.

Normalement vendu pour 599,99 euros, ce pack voit son prix chuter à seulement 429,99 euros. Mais ce n'est pas tout : Boulanger propose un bonus de reprise de 100 € qui s'applique en réduction immédiate au panier si vous avez un ancien appareil à faire reprendre. Au final, le Pixel 9a et le JBL Go 3 passent à 329,99 €. Pour un smartphone qui est sorti il y a seulement quelques mois, c’est très intéressant. D’autant plus que la livraison est offerte

Pourquoi choisir le Google Pixel 9a ?

Le Google Pixel 9a est un smartphone milieu de gamme qui offre de belles performances et permet de faire d’excellentes photos. Il tourne avec la puce Google Tensor G4 associée à 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage.

L’écran est une belle dalle OLED de 6,3 pouces avec une définition FullHD+, une luminosité avec un pic à 2700 nits et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Vous aurez donc une image nette, fluide et bien visible en extérieur, même quand le soleil tape fort.

Les smartphones de Google ont la réputation d’être d’excellents photophones. Le Pixel 9a confirme cette réputation grâce à son capteur principal de 48 MP et son ultra grand-angle de 13 MP. Associés à l’IA, ils permettent d’obtenir des clichés dignes des modèles haut de gamme..

Et pour finir sur le Pixel 9a, il est équipé d’une grosse batterie de 5100 mAh qui lui permet d’avoir une autonomie de plus de 30 heures, et même plus de 100 heures avec le mode ultra économiseur d’énergie ! Pour la recharge, vous avez 45W en filaire et jusqu'à 23W sans fil.

Un rapide mot sur l’enceinte ultra portable JBL Go 3. Elle vous permet de diffuser simplement votre musique depuis votre smartphone en Bluetooth. Avec une seule charge, vous pourrez l’utiliser jusqu'à 5 heures. Certifiée IP67, elle est protégée contre la poussière et étanche dans l’eau. Vous pourrez donc l’emporter n’importe où sans craindre de l'abîmer.