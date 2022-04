Google Pixel 7 : le premier smartphone avec Android 13 déjà certifié plusieurs mois avant sa sortie

Les prochains Pixel 7 et 7 Pro ne sont pas attendus avant la fin de l’année, mais les smartphones ont déjà été repérés chez un organisme de certification : la FCC. Le lancement pourrait donc approcher à grands pas.

Google a l’habitude de dévoiler ses nouveaux smartphones haut de gamme en fin d’année, aux alentours du mois de juin. Cependant, il se pourrait bien que la nouvelle génération Pixel 7 et 7 Pro arrive un peu plus rapidement, étant donné que les smartphones ont déjà été certifiés par la FCC. Comme nous le rapportions hier, le Pixel 6a a été repéré dans les listings de la FCC avec son numéro de modèle GX7AS, mais ce dernier était accompagné de trois autres appareils.

En effet, Google a également fait certifier trois autres modèles, qui sont nommés GB17L, GB62Z et G1AZG. Il semblerait que ces numéros de modèles appartiennent aux Pixel 7. Cependant, nous ne savons pas vraiment si la série sera déclinée en trois modèles différents dont un pourrait être réservé à un autre marché. Nous pourrions aussi avoir affaire aux Pixel 7, 7 Pro et même à un modèle 7a qui n’arrivera pas avant 2023.

Le Pixel 7 serait lancé à la fin de l’année

Bien que le Pixel 7 ait déjà été certifié, on ne s’attend pas à ce que le smartphone arrive avant la fin de l’année. En effet, Google doit d’abord lancer son Pixel 6a, et ne devrait donc pas annoncer sa nouvelle série avant au moins plusieurs mois. Le géant américain devra aussi d’abord présenter la nouvelle version de son système d’exploitation : Android 13. C’est le Pixel 7 qui devrait être le premier smartphone à l’utiliser.

En attendant, on sait déjà beaucoup de choses à propos de la nouvelle génération de smartphones haut de gamme de Google. Le leaker OnLeaks a par exemple déjà partagé des rendus des Pixel 7 et 7 Pro. Ces derniers héritent sans surprise du design des Pixel 6, mais le modèle classique voit son écran passer à 6,3 pouces, contre 6,4 pouces pour le Pixel 6.

Enfin, on sait que le Pixel 7 devrait recycler l’appareil photo du Pixel 6. On retrouverait donc toujours le même capteur principal Samsung GN1 de 50 MP avec un capteur grand-angle de 12 MP, et un troisième capteur de 48 MP pour le Pixel 7 Pro. À défaut de changer son matériel, Google devrait apporter des améliorations à la partie logicielle pour capturer de meilleurs clichés.