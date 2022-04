Pixel 6 : un nouveau bug rejette automatiquement les appels

Un nouveau bug touche les Pixel 6. D'après les témoignages apparus en ligne, les smartphones de Google rejettent parfois automatiquement les appels sans en avertir l'utilisateur. L'appel s'affiche uniquement dans le journal des appels.

Les Pixel 6 continuent d'enchaîner les bugs logiciels en dépit des nombreux correctifs déployés par Google. De nombreux usagers continuent en effet de rencontrer des problèmes de connexion réseau, notamment avec le Wi-Fi.

Ces derniers jours, un nouveau bug a été rapporté par les internautes sur Reddit, le réseau social américain. D'après certains usagers, les Pixel 6 rejettent parfois automatiquement les appels téléphoniques. L'utilisateur ignore alors qu'un appel a été refusé. En effet, le smartphone se garde bien d'afficher une notification ou d'émettre une sonnerie.

Les Pixel 6 rejettent certains appels à l'insu des usagers

Par contre, l'appel téléphonique, refusé automatiquement par le Pixel 6, est affiché dans l'historique des appels. “Mon Pixel 6 pro semble refuser les appels en mon nom à mon insu. Cela se produit complètement au hasard. Au moins 4 fois par semaine, je demande à quelqu'un de me dire qu'il a essayé de m'appeler, mais je n'ai pas de notification d'appel manqué”, explique un internaute sur Reddit. Il précise que ses contacts assurent que l'appel sonne comme d'habitude de leur côté.

Ce bug survient de façon complètement aléatoire avec “des contacts que j'ai enregistrés et pas seulement des numéros inconnus”. Il arrive aussi que les appels téléphoniques soient correctement pris en charge par le smartphone de Google. Plusieurs témoignages analogues sont venus s'ajouter sur Reddit. Dans certains cas, il arrive que l'appel soit interrompu au beau milieu d'une conversation.

Pour corriger le tir, certains utilisateurs ont désactivé les appels en WiFi, réinitialisé les paramètres réseau ou redémarré le smartphone. Sans succès. Les appels continuent d'être aléatoirement rejetés par le Pixel 6. Les opérateurs de télécommunication contactés par les internautes affirment que le problème ne vient pas du réseau.

Pour l'heure, Google n'a pas encore confirmé officiellement l'existence de cette défaillance. Gageons que le géant de Mountain View déploie rapidement un correctif pour régler le problème. On vous en dit plus dès que possible sur ce nouveau bug.