Le Google Pixel 7 se dévoile déjà, 8 mois avant l’annonce !

Alors que l’annonce du Pixel 7 n’est pas attendue avant la fin de l’année 2022, nous avons déjà une bonne idée de ce à quoi va ressembler le prochain smartphone haut de gamme de Google. Son design a entièrement été dévoilé.

Près de 8 mois avant l’annonce d’un nouveau Pixel 7, le leaker @xleaks7 a déjà réussi à mettre la main sur un fichier 3D du design du prochain smartphone haut de gamme de Google. Le Pixel 7, que l’on connaît pour l’instant sous son nom de code « Cheetah » (« Panther » pour le Pixel 7 Pro), devrait hériter du design du Pixel 6 actuel, mais on peut relever quelques changements mineurs.

En effet, d’après le fichier 3D, le Pixel 6 utilisera toujours une bande horizontale à l’arrière pour le module photo. On retrouve deux capteurs qui seront probablement identiques à ceux du Pixel 6. Sur cette génération, Google aurait décidé d’entourer ces capteurs par une « pilule ». Sur le côté droit, on retrouve un petit trou pour le microphone ainsi qu’un emplacement pour le flash.

Le Pixel 7 est plus petit que le Pixel 6 !

Selon les informations du fichier 3D, le Pixel7 serait bien plus petit que son prédécesseur. En effet, la nouvelle génération mesurerait seulement 155.6 x 73.1 x 8.7 mm, contre 158.6 x 74.8 x 8.9 mm pour le Pixel 6. On peut donc noter que le smartphone est non seulement moins haut, moins large, mais également moins épais, ce qui va bien sûr également faire passer son poids sur la balance.

Contrairement à ce que nous pensions, la face avant devrait rester identique sur le Pixel 7. Le smartphone ne profiterait pas d’une caméra sous l’écran, malgré les différentes demandes de brevets déposées par Google. On peut également noter la présence d’un capteur sur la tranche supérieure du smartphone qui lui permettra d’être compatible avec les bandes 5G mmWave, une bonne nouvelle pour ceux qui veulent surfer sur Internet toujours plus rapidement.

Enfin, le rapport confirme la présence d’un capteur d’empreintes digitales sous l’écran, des haut-parleurs en haut et en bas, un port USB-C et l’emplacement pour la carte SIM sur le côté gauche. Comme les années précédentes, on s’attend à ce que Google dévoile son smartphone avec sa nouvelle puce Tensor GS201 au mois d’octobre 2022. En attendant, on sait que le géant américain devrait lever le voile sur le Pixel 6a et la Pixel Watch au cours d’un événement le 26 mai prochain.

Source : choosebesttech