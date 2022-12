Google Pixel 7 : la mise à jour de décembre est remplie de nouvelles fonctionnalités

Google vient de commencer à déployer une nouvelle Feature Drop sur ses smartphones Pixel, une mise à jour qui vient apporter de nombreuses fonctionnalités qui avaient été promises lors du lancement de ses smartphones les plus récents.

Plusieurs smartphones Google Pixel viennent de recevoir une nouvelle mise à jour remplie de fonctionnalités en ce début de mois de décembre. Cette Feature Drop est principalement axée sur l'ajout de fonctionnalités aux Pixel 7 et Pixel 7 Pro que Google a annoncé en octobre lorsqu'il a dévoilé les téléphones. Voici toutes les fonctionnalités que vous pourrez désormais retrouver sur vos smartphones.

VPN Google One, une protection gratuite en ligne

Comme promis, les smartphones reçoivent enfin certaines fonctionnalités telles qu’une protection VPN gratuite Google One. Désormais, toute personne ayant un Pixel 7 ou 7 Pro peut utiliser un VPN alimenté par Google One sans frais supplémentaires.

Ce dernier est habituellement disponible en échange d’un abonnement facturé à 10 euros par mois, mais Google offre désormais la fonctionnalité à tous les propriétaires de ses smartphones les plus récents. Il faut noter que seuls les Pixel 7 et 7 Pro disposeront de cette fonctionnalité.

Clear Calling, pour des conversations téléphoniques sans bruit de fond

Parmi les autres fonctionnalités qui font leur arrivée avec cette nouvelle mise à jour, on peut également citer Clear Calling, ou « clarté son de l’interlocuteur » en français. Cette fonctionnalité, qui sera aussi exclusive aux Pixel 7 et 7 Pro, utilise la même technologie de suppression du bruit de fond que celle trouvée dans les Pixel Buds Pro.

Grâce à un algorithme d’apprentissage automatique, la technologie est capable de filtrer le bruit de fond près de vous et également améliorer les voix de la personne sur l'autre ligne. Les appels promettent donc d’être plus clairs et sans distractions. Pour l’activer une fois la mise à jour effectuée, rendez-vous dans Réglages > Son et vibration > Clear Calling. On précise que cette fonctionnalité ne fonctionne pas pour les appels VOIP.

Les libellés de locuteurs arrivent sur l’application Enregisteur

La dernière fonctionnalité exclusive aux Pixel 7 est l’arrivée des libellés pour les locuteurs sur l’application Enregistreur. Si vous enregistrez une conversation entre plusieurs personnes avec l'app Recorder par défaut, votre Pixel 7/7 Pro peut désormais ajouter des étiquettes à chaque personne qui parle et savoir intelligemment qui parle.

Auparavant, les conversations étaient affichées en tant que bloc compact et il était impossible de savoir qui parlait. Désormais, vous pourrez sans soucis enregistrer une interview, une réunion, une conférence ou une conversation avec chaque personne étiquetée individuellement.

Google améliore les paramètres de sécurité des Pixel 7 Pro

Le Pixel 7 Pro a droit à une nouvelle section unifiée des paramètres de sécurité et de confidentialité qui regroupe « les paramètres de sécurité et de confidentialité, les niveaux de risque et d'autres informations en un seul endroit », ce qui permet de tout mettre à jour plus facilement et de s'assurer que vos données restent sécurisées. Cela inclut de nouvelles alertes qui vous avertissent de tout risque de sécurité et vous proposent des étapes simples pour améliorer votre confidentialité.

Les Pixel Buds et la Pixel Watch ont aussi droit à de nouvelles fonctionnalités

En plus des smartphones, Google n’a pas oublié ses écouteurs Pixel Buds et sa montre Pixel Watch. Le géant américain a fait le point sur l’audio spatial. Cette fonctionnalité arrive en janvier sur les Pixel Buds Pro avec un suivi de la tête permettant un son surround immersif tout autour lorsque vous regardez des films et des émissions. Google précise que « vous pouvez également activer l'audio spatial avec des écouteurs filaires », et que cette fonctionnalité ne fonctionnera qu’avec les Pixel 6 et Pixel 7.

La Pixel Watch améliore également son suivi du sommeil. Si vous avez un abonnement Fitbit Premium et un Pixel 7, la montre peut maintenant fournir davantage d’informations, comme une analyse mensuelle. Si vous avez porté votre montre au lit pendant 14 nuits en novembre, Google vous attribuera un animal. Vous obtiendrez un nouvel animal chaque mois pour vous inciter à mieux évaluer votre sommeil au fil du temps.

Google a aussi réitéré que la détection de chute pour la Pixel Watch arrive en 2023, tandis que les nouvelles tuiles pour le lever/coucher du soleil et les contacts favoris sont en cours de déploiement.

Les anciens smartphones Pixel ont droit à des fonctionnalités qui étaient arrivées sur des modèles plus récents. Les smartphones à partir du Pixel 4a se dotent des fonctionnalités Aperçu et Recherche, et les Pixel 6 et 6 Pro profitent enfin de la détection de la toux et des ronflements. Enfin, Google nous apprend que la vérification de la grammaire sur Gboard est désormais disponible en français (en plus de l'espagnol et de l'anglais).