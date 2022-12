Les Google Pixel 7 et 7 Pro reçoivent un VPN gratuit avec une nouvelle mise à jour de sécurité

Lors de son événement Made by Google plus tôt cette année, Google avait annoncé qu'elle donnerait aux acheteurs de Pixel 7 et Pixel 7 Pro un accès gratuit à VPN by Google One, et il semblerait que le géant américain déploie enfin la mise à jour.

Google déploie enfin sa plus grosse mise à jour Google Pixel à ce jour, qui donne à tous les propriétaires de ses téléphones Pixel 7 et Pixel 7 Pro un accès gratuit au VPN de son service Google One. En effet, selon nos confrères de 9to5Google, cette fonctionnalité qui avait été promise durant l’événement Made By Google en octobre serait enfin disponible pour certains utilisateurs.

Pour rappel, un VPN est un “réseau privé virtuel” qui déguise votre identité lorsque vous êtes en ligne et crypte également vos données internet. Il vous offre également une protection lorsque vous utilisez des réseaux Wi-Fi publics, mais l’utilisation la plus répandue est certainement de pouvoir débloquer les contenus bloqués géographiquement.

Lire également – Meilleurs VPN pour Android : quelle solution choisir ?

Les Pixel 7 et 7 Pro ont droit à un VPN gratuit

Comme promis lors de l’événement, ce service VPN est le même que celui fourni par l'option de plan d'abonnement 2TB de Google One pour les abonnés, qui est proposé à partir de 10 euros par mois. Les nouveaux propriétaires de Pixel 7 ne pourront malheureusement pas en profiter à vie, mais pour une durée de 5 ans.

Si vous avez déjà reçu la mise à jour, vous devriez voir un nouvel écran d'accueil après avoir lancé l'application Google One sur votre téléphone, annonçant la disponibilité de l'outil. Vous pouvez également visiter l'onglet “avantages” pour voir plus de détails sur l'outil. Sinon, vous pouvez activer la fonctionnalité via une option de réglage rapide ou en vous rendant les paramètres > réseau et internet > VPN.

Notez que le VPN ne sera pas disponible si vous vous connectez avec une poignée de types de comptes, comme certains comptes Workspace, ou ceux supervisés par votre employeur.

Google a également publié une page d'assistance qui énumère les pays où la fonctionnalité sera disponible :

Autriche

Australie

Belgique

Canada

Danemark

Finlande

France

Allemagne

Islande

Irlande

Italie

Japon

Mexique

Pays-Bas

Norvège

Corée du Sud

Espagne

Suède

Suisse

Taiwan

Royaume-Uni

États-Unis

Source : 9to5Google