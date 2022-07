Google Pixel 6 : les bugs à foison poussent les utilisateurs à passer chez la concurrence

D'après une étude publiée par le cabinet d'analyses TradingPlatform, 36% des propriétaires de Pixel 6 et Pixel 6 Pro interrogés souhaitent changer de smartphone. La faute à quoi ? A l'avalanche de bugs qu'ils rencontrent sur les derniers smartphones de Google.

Si d'après les derniers chiffres de Google, le Pixel 6 est le smartphone qui s'est vendu le plus rapidement de l'histoire de la firme, il est aussi celui qui a connu les débuts les plus compliqués. En effet, les premiers mois de carrière des Pixel 6 et 6 Pro ont été entachés par une quantité ridicule de bugs.

Les problèmes signalés par les utilisateurs sont divers et variés, que ce soit concernant l'écran, les appels, la connexion Internet, les capteurs photo ou le réseau. Chaque mois, un nouveau bug faisait son apparition. On se souvient par exemple de ce souci qui rendait l'écran de la caméra tout vert, ou encore de ces bugs avec la connexion réseau cellulaire ou Wi-Fi en avril 2022.

En février, c'était l'outil d'étalonnage du lecteur d'empreintes qui ne fonctionnait plus chez de nombreux propriétaires de Pixel 6. De fait, impossible de se servir du lecteur pour s'identifier et déverrouiller son smartphone. Ce même mois, la fonctionnalité gomme magique faisait planter pour une raison inconnue l'application Photo…En mai 2022, un bug empêchait le smartphone de vibrer correctement lors de la réception d'une notification. Ce souci a été réglé depuis via une mise à jour. Seulement, la réciproque n'est pas valable pour l'ensemble des bugs rencontrés par les utilisateurs de Pixel 6 et 6 Pro.

De nombreux utilisateurs ne veulent plus garder leur Pixel 6

Or et comme le dévoile une étude publiée par le cabinet d'analyses TradingPlatform, c'en est trop pour certain. Selon un sondage effectué auprès de nombreux propriétaires de Pixel 6 et 6 Pro, 36% d'entre-eux se disent prêts à passer à une autre marque. Edith Reads, de TradingPlatform, explique que les derniers smartphones de Google, semblent avoir du mal à suivre leurs rivaux en termes d'expérience client. C'est le moins que l'on puisse dire, au regard des nombreux bugs rencontrés par les utilisateurs.

On sait déjà que Google est déterminé à ne pas reproduire les mêmes erreurs, notamment sur le Pixel 6a, son prochain milieu de gamme. En effet, le constructeur a par exemple confirmé que le Pixel 6a utilisera un nouveau capteur d'empreintes digitales bien plus performant que celui qui équipe les Pixel 6 et 6 Pro. Pour rappel, le Pixel 6a doit arriver en France ce 21 juillet 2022.