Pixel 6 : l’outil d’étalonnage du lecteur d’empreintes ne fonctionne pas

Les Pixel 6 rencontrent un énième bug. D'après les témoignages d'utilisateur, l'outil d'étalonnage du scanner d'empreintes digitales ne fonctionne pas. Après un changement d'écran, de nombreux usagers se retrouvent dans l'impossibilité de se servir du lecteur d'empreintes sous la dalle.

Depuis sa sortie sur le marché, la gamme des Pixel 6 accumule les bugs. D'après de nombreux utilisateurs, le lecteur d'empreintes digitales des deux smartphones de Google est lent, capricieux et peu efficace. Sur certaines unités, il était également possible de tromper le scanner biométrique. Pour corriger le tir, le géant de Mountain View a déployé une série de correctifs en décembre dernier.

En parallèle, Google a déployé un outil d'étalonnage du lecteur d'empreintes sous l'écran. Cet outil permet de calibrer correctement le scanner optique placé sous la dalle tactile. Il est essentiellement destiné aux réparateurs qui sont confrontés au changement de l'écran ou aux usagers qui viennent de changer l'écran de leur téléphone. Il permet, en théorie, d'obtenir des performances optimales avec le scanner. Malheureusement, il s'avère que cet outil n'est pas à la hauteur des espérances.

Un outil de calibration des Pixel 6 tombe en panne

Citant de nombreux témoignages apparus en ligne, nos confrères de 9to5Google affirment que l'outil de calibration tombe régulièrement en panne. “Lorsque j'essaie d'installer le logiciel d'étalonnage du capteur d'empreintes digitales, il est dit que c'est ‘impossible de trouver le logiciel d'étalonnage unique pour cet appareil' juste après son démarrage”, témoigne un usager sur un forum d'assistance de Google.

Les témoignages de cet acabit abondent également sur Reddit. L'outil d'étalonnage, une fois installé sur un Mac ou un PC, refuse formellement de fonctionner. De facto, les usagers ayant été contraint de changer l'écran se retrouvent privés d'une fonctionnalité essentielle. Une fois que la dalle tactile a été changée, il n'est plus possible de calibrer le scanner et de s'en servir pour déverrouiller le smartphone.

Sur le même thème : la mise à jour de février 2022 coupe le Wi-Fi des Pixel 6

Dans une vidéo YouTube, le réparateur professionnel Louis Rossmann, propriétaire d'un centre de réparation agréé à New York, corrobore les plaintes apparues en ligne. Il affirme avoir rencontré les mêmes difficultés que les internautes. Pour l'heure, il n'existe encore aucune solution à cette défaillance. Gageons que Google soit en mesure de déployer un correctif dans les plus brefs délais.

Source : 9to5Google