Pixel 4 et 4 XL : Google cesse déjà de les vendre, moins d’un an après le lancement

Google ne vend officiellement plus les Pixel 4 et 4 XL. Moins d’un an après le lancement des deux smartphones, ils sont plus disponibles sur le Store officiel de la firme, et ce, plusieurs mois avant l’arrivée du Pixel 5. Google a donc officiellement arrêté la production des deux flagships, preuve manifeste leur échec commercial.

Clap de fin pour les Google Pixel 4 et 4XL. Les deux smartpones n’auront été disponibles que pendant un peu plus de 9 mois. Google vient de confirmer l’arrêt de leur commercialisation. À l’heure où ces lignes sont écrites, aucun des deux modèles n’est disponible sur le store officiel en France. « Les Pixel 4 et 4XL sont désormais en rupture sur le Google Store et nous mettons fin à leur vente. Pour les personnes qui souhaitent se les procurer, ils sont toujours disponibles auprès de certains partenaires jusqu’à épuisement des stocks », a confié l’entreprise au site 9to5Google.

Plus aucun Pixel en vente en attendant l’arrivée du Pixel 4a

Jamais Google n’a mis fin à la commercialisation d’un flagship aussi tôt. Les Pixel 3 et 3X ont par exemple disparu du catalogue au bout de 18 mois. Et sachant que les Pixel 3a, 3a XL ne sont eux aussi plus en vente depuis le mois dernier, cela signifie que plus aucun Pixel n’est actuellement disponible sur le Google Store. Le Pixel 4a , la version allégée du Pixel 4 a été présenté cette semaine et il ne sera disponible que le 20 août.

Bien que Google n’a jamais révélé les chiffres de vente de ses appareils, il y avait des signes que le Pixel 4 n’était pas vraiment un succès, et c’est le moins que l’on puisse dire. Cela paraît paradoxal étant donné que Google aurait vendu 7,2 millions de Pixel en 2019, soit plus que d’habitude. Mais ne vous y trompez pas, la firme doit surtout ce chiffre aux bonnes ventes du Pixel 3a. Les flagships de la marque ont donc de moins en moins la cote. La situation a d’ailleurs poussé des responsables de Google à déposer le tablier.

Pour autant, la firme a bien l’intention de lancer le Pixel 5 cet autonome et a d’ores et déjà confirmé qu’il sera en précommande dès le 8 octobre. Le smartphone sera sans doute présenté à la même date.

Source : 9to5Google