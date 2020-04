Google Pixel 4a : découvrez sa fiche technique complète

Le Google Pixel 4a n’a désormais plus de secret. À quelques semaines de son lancement, 9to5Google dévoile la fiche technique complète du smartphone. La plupart des caractéristiques rapportées confirment ce que nous savions déjà, à savoir qu’il embarquera le Snapdragon 730, 6 Go de RAM, un unique capteur photo de 12,2 MP et plus encore.

Après la fuite de l'emballage du Pixel 4a, les caractéristiques complètes du smartphone viennent d’être publiées par 9to5Google qui s’appuie sur les informations d’une source interne. Le site confirme que le smartphone sera proposé dans une version unique de 5,81 pouces, une taille à mi-chemin entre celle du Pixel 3a et du Pixel 3a XL. Ce serait le compromis trouvé par Google pour annuler le Pixel 4a XL qui pour rappel ne serait plus à l’ordre du jour.

Le Google Pixel 4a embarque un écran OLED d’une définition Full HD+ de 2340 x 1080 px, contre 2280 x 1080 pour son prédécesseur. Comme les précédentes fuites l’ont déjà montré, Google a décidé de se conformer à la tendance des poinçons dans l’écran pour accueillir le capteur photo frontal. Le smartphone disposerait ainsi d’un rebord plus fin sur la partie supérieure. Il n’y aurait pas de radar Soli sophistiqué, ni d’option pour déverrouillage facial.

Google Pixel 4a : la fiche technique se confirme

Google a choisi d’opter pour le Snadragon 730 pour le SoC au lieu du Snapdragon 765 qui est compatible 5G. Plusieurs concurrents prévoient pourtant des smartphones milieu de gamme embarquant le nouveau processeur, à l’image des Galaxy A51 et A71 5G qui ont récemment été officialisés par Samsung. Mais il aurait été surprenant de voir Google proposer la 5G sur le smartphone alors que les Pixel 4 et 4 XL n’y ont pas eu droit.

Le Snadragon 730 sera épaulé par 6 Go de RAM, soit 2 de plus que le Pixel 3a. Le GPU intégré à cette puce est bien sûr l’Adreno 618. Le Pixel 4a bénéficiera par ailleurs de la puce de sécurité Titan M de Google, mais comme l’année dernière, le Pixel Neural Core ne sera pas au rendez-vous. Pour la partie photo, le smartphone est équipé d’un capteur unique de 12,2 MP avec autofocus et stabilisation optique.

Avec une résolution de 8 mégapixels et un champ de vision de 84 degrés, la caméra frontale est identique à celle du modèle de l’année dernière. Les enregistrements vidéo se feront à 1080p @ 30/ 60/120 FPS. Voici un récapitulatif de la fiche technique.

Ecran : 60 Hz 5,81″(62 mm 134 mm) avec poinçon

: 60 Hz 5,81″(62 mm 134 mm) avec poinçon Définition : 1080×2340 pixels, 443 ppi

: 1080×2340 pixels, 443 ppi Chipset : Snapdragon 730

: Snapdragon 730 GPU : Adreno 618

: Adreno 618 RAM : 6 Go

: 6 Go Stockage interne : 64 Go

: 64 Go Batterie : 3080 mAh

: 3080 mAh Capteur photo : 12 Mpx

: 12 Mpx Port jack audio

Bluetooth 5.0

Double Sim

Android 10

Enfin, le prix du Pixel 4a se confirme à 399 €, comme le Pixel 3a. Le smartphone sera proposé en deux coloris : noir et bleu.

Source : 9to5Google