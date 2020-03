Google Pixel 4a : une prise en main vidéo dévoile la fiche technique

Le Google Pixel 4a n’en finit plus d’apparaître sur la toile. Plusieurs mois avant le lancement, une prise en main vidéo complète du smartphone a maintenant été mise en ligne sur YouTube. Cette nouvelle fuite dévoile pour la première fois la fiche technique de l’appareil et confirme son design.

Ce 9 mars 2020, la chaîne YouTube TecnoLike Plus a mis en ligne une vidéo de prise en main du Google Pixel 4a, le successeur du Pixel 3a sorti en 2019. Grâce à une source tenue secrète, le vidéaste assure avoir obtenu un exemplaire du smartphone avant sa présentation. Côté design, la vidéo confirme toutes les précédentes photos volées apparues en ligne. On y retrouve l’écran troué, le bloc photo rectangulaire au dos, un lecteur d'empreintes digitales traditionnel et un port jack.

Écran 60 Hz, Snapdragon 730 et batterie 3080 mAh

La prise en main révèle surtout des points clés de la fiche technique du Pixel 4a. D’après TecnoLike Plus, le smartphone est recouvert d’un écran 60 Hz de 5,81 pouces (1080×2340 pixels, 443 ppi). Google fait l’impasse sur l’écran 90 Hz intégré aux derniers Pixel 4 et Pixel 4 XL, probablement pour limiter les coûts de production. Dans le poinçon dans la dalle, la firme a logé un capteur selfie de 12 mégapixels.

Le Pixel 4a est alimenté par le Snapdragon 730 de Qualcomm, un SoC dédié aux téléphones milieu de gamme, couplé à 6 Go de RAM et un espace de stockage interne de 64 Go. L’autonomie est confiée à une batterie de 3080 mAh. Malheureusement, TecnoLike Plus reste muet sur la configuration du double capteur photo arrière ou sur la recharge rapide intégrée. Nous en saurons probablement plus lors d’une prochaine fuite.

Lire également : Google produirait ses Pixel 4a et Pixel 5 au Vietnam pour contourner l’épidémie en Chine

Quoi qu’il en soit, Google devrait dévoiler le Pixel 4a lors d’une conférence en ligne prévue dans le courant du mois de mai 2020. Suite à l’épidémie de coronavirus, la firme de Mountain View a en effet été contrainte d’annuler Google i/O.