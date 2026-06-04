Google Photos rattrape enfin son retard sur iPhone avec cette fonction bien pratique

Créer un sticker à partir de ses photos est devenu un jeu d'enfant. Le refaire à chaque envoi, beaucoup moins amusant. Google Photos règle enfin ce souci sur Android, six mois après l'iPhone.

Google Photos
Crédits : 123RF

L'application photo de Google s'enrichit sans cesse de petites fonctions pratiques. Certaines passent presque inaperçues, mais changent vraiment le quotidien. Le service comble peu à peu les manques de sa version Android. Récemment, il a par exemple ajouté une option pour modifier la vitesse de lecture des vidéos. Ces ajustements visent à rendre l'outil plus agréable et plus complet pour tous. Beaucoup arrivent d'abord chez Apple avant de gagner les autres mobiles.

La firme de Mountain View ne s'arrête pas là. Elle vient aussi de revoir son outil d'exportation des fichiers, longtemps jugé trop rigide. Ces améliorations successives montrent une volonté claire de soigner les détails. Cette fois, c'est au tour des stickers personnalisés de profiter d'un coup de pouce bienvenu. Cette petite fonction faisait défaut depuis le départ sur les mobiles du robot vert.

sauvegarde stickers google photos
Source : Android Authority

Google Photos rattrape enfin son retard sur iPhone avec cette fonction bien pratique

Comme l'a repéré Android Authority, les stickers conçus sur mobile sont désormais rangés automatiquement dans un album dédié. Ce dossier baptisé Stickers apparaît dans l'onglet Collections de l'application. Les créations deviennent réutilisables à volonté, sans repartir de zéro à chaque fois. Découper une image dans ses propres photos prend alors tout son sens. La nouveauté arrive avec la version 7.78 du service. Elle débarque près de six mois après son lancement sur les appareils d'Apple. La marque a pour habitude de servir l'iPhone en premier, avant ses propres terminaux.

Le déploiement se fait toutefois en douceur, comme souvent chez Google. Tous les utilisateurs n'y ont pas encore accès, même avec la dernière version installée. La fonction apparaît sur certains modèles récents et reste absente d'autres appareils. Si le dossier n'apparaît pas, une mise à jour de l'appli peut s'avérer nécessaire. Avec cet ajout, le service atteint enfin la parité fonctionnelle avec sa déclinaison iOS. Reste cette éternelle question, pourquoi un tel délai pour une fonction si simple. L'essentiel est qu'elle finisse par arriver sur les smartphones Android.


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