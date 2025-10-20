Meta veut maintenant utiliser les photos de votre galerie pour améliorer son IA, mais il existe une parade

Pour faciliter le partage des meilleures photos et vidéos de votre galerie avec vos proches sur Facebook et Messenger, Meta se propose de gérer l’aspect créatif grâce à son IA. Mais consentir à cette fonctionnalité à finalement un prix : accepter que vos médias servent à améliorer l’IA.

L’IA de Meta s’immisce de plus en plus dans ses applications. L’onglet photo de Messenger vous propose désormais de générer des images artificielles, tandis que la barre de saisie est maintenant dotée d’un bouton Écrire avec Meta AI. Mais sous prétexte de faciliter la vie de ses utilisateurs, Meta veut aller encore plus loin et s’infiltre dans votre galerie photo.

En juin dernier, on vous informait que Facebook lançait une nouvelle fonctionnalité proposant d’utiliser vos images non publiées pour créer des contenus générés par IA. Avant d’accepter cette option, nous vous invitions déjà à réfléchir à la manière dont vos médias pouvaient être utilisés. À ce moment-là, Meta affirmait que vos photos et vidéos ne serviraient pas à améliorer l’IA globale. Il apparaît que ce temps soit désormais révolu.

Meta va finalement utiliser les photos de votre galerie pour améliorer son IA

Le 17 octobre dernier, Meta a annoncé une nouvelle fonctionnalité Facebook : elle suggère des modifications et des collages IA des photos et vidéos de votre galerie à partager via les Stories, Fil d’actualité et Souvenirs. L’entreprise part du principe que « beaucoup de gens capturent les moments de leur vie, mais les partagent rarement ».

La maison-mère de Facebook entend, grâce à l’IA, aider les utilisateurs à partager les « pépites cachées » de leur galerie – c’est-à-dire leurs photos et vidéos privées et non postées. Comment ? En mettant en avant leurs photos et vidéos et en leur suggérant des montages et des collages créatifs. Concrètement, Meta explorera votre galerie et téléversera vos médias sur son cloud.

Meta précise que les suggestions faites par l’IA demeurent privées : c’est à vous de décider ce que vous désirez partager, avec qui et à quel moment. L’entreprise insiste surtout sur le fait que cette fonctionnalité requiert votre consentement et qu’elle peut être désactivée à tout moment via les paramètres de votre galerie Facebook. Il existe en revanche une contrepartie à son utilisation : si vous modifiez vos médias avec les outils IA de Meta et publiez ces contenus, les photos et vidéos de votre galerie seront utilisées pour améliorer l’IA de la maison-mère de Facebook.

Quoi qu’il en soit, cette nouvelle fonctionnalité n’est disponible qu’aux États-Unis et au Canada. Meta précise cependant qu’elle sera déployée au cours des prochains mois dans davantage de pays.