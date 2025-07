Voici le nouveau Google Photos que vous allez voir arriver sans prévenir

Google prépare une refonte complète de ses applications avant le lancement des Pixel 10. Cette fois, c’est au tour de Google Photos d’évoluer. Une nouvelle interface arrive pour rendre l’édition d’images plus simple et plus rapide.

Google renouvelle petit à petit le design de ses applications Android. L’objectif est d’unifier l’apparence de ses services pour préparer l’arrivée d’Android 15 et de ses nouveaux appareils. Plusieurs apps comme Google Keep ont déjà adopté ce nouveau style, et d’autres sont en train de suivre le mouvement. L’éditeur de photos en fait désormais partie. Ce changement s’inscrit dans une stratégie plus large, alignée avec le lancement des futurs Pixel 10 prévu pour la fin août.

Le nouvel éditeur de Google Photos commence à apparaître chez un plus grand nombre d’utilisateurs, selon plusieurs témoignages partagés en ligne. Cette refonte s’inscrit dans le passage au design Material 3 Expressive, qui sera aussi présent sur les Pixel 10. L’interface avait été présentée en mai pour célébrer les 10 ans de l’appli, mais son déploiement était resté très limité jusqu’à présent. Google semble désormais accélérer sa mise à disposition à plus grande échelle.

Google déploie une interface plus claire et plus rapide pour l’éditeur photo sur Android

La nouvelle interface de l’éditeur de Google Photos simplifie l’accès aux outils. Les fonctions sont maintenant regroupées dans des catégories comme Auto, Actions, Marquage et d’autres sections faciles à repérer. Un nouveau champ de recherche permet aussi de trouver rapidement une fonction sans avoir à parcourir chaque menu. Par exemple, il est maintenant plus simple d’ajuster la luminosité ou de recadrer une image en quelques gestes. Il devient aussi plus rapide d’ajouter des filtres ou d’effacer des éléments avec les options d’édition intelligentes.

Certaines fonctions auparavant réservées aux Pixel 9, comme Reimagine ou Auto Frame, sont aussi rendues accessibles à davantage de smartphones Android. Ce déploiement semble s’effectuer côté serveur, ce qui explique pourquoi tous les utilisateurs ne voient pas encore les changements, même avec la dernière version de l’application. Il est possible que les modèles récents soient priorisés dans cette phase. Google n’a pas encore communiqué officiellement sur cette mise à jour plus large, mais le processus est visiblement en cours.