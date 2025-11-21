Google Photos va enfin proposer cette nouvelle interface, et non ce n’est pas un mode sombre

Google est en train de complètement repenser le look de son application Photos depuis quelques semaines. Outre la galerie, cela passe également par l'éditeur de photos qui, pendant une dizaine d'années, n'a proposé qu'un seul thème à ses utilisateurs. Mais il semblerait que cela s'apprête à changer.

Google Photos est en pleine révolution visuelle. Ces dernières semaines, l'application a eu droit à un tout nouveau logo, ainsi qu'un nouveau design pour l'interface de son éditeur d'images. Tout cela semble bien entendu vouloir accompagner la transition de l'application vers l'intelligence artificielle, les options de retouche reposant sur cette technologie étant de plus en plus nombreuse. Et visiblement, la firme de Mountain View ne compte pas s'arrêter là.

Repéré par nos confrères d'Android Authority, un nouveau thème pour l'interface éditeur devrait bientôt faire son apparition dans Google Photos. Alors que l'on a passé ces dernières années à annoncer l'arrivée d'un mode sombre dans diverses applications, il est temps aujourd'hui de faire l'inverse. En effet, c'est bel et bien un mode clair que Google est actuellement en train de tester dans la dernière bêta de son application.

Un mode clair arrive dans l'éditeur d'images de Google Photos

Depuis ses débuts, l'interface du mode éditeur a toujours été sombre. Un choix plutôt logique de la part de Google, puisqu'il permet de se concentrer sur l'image que l'on est en train de retoucher et de mieux discerner les modifications apportées. En revanche, il arrive que certaines images soient déjà relativement sombre, auquel cas, l'interface n'est pas vraiment le meilleur allié. c'est ainsi que la version 7.55 de Google Photos sur Android apporte un mode clair à l'éditeur.

Malheureusement, il n'est visiblement pas possible (du moins, pour le moment), de passer rapidement du mode sombre au mode clair en un clic, à l'aide d'un toggle disponible sur la page de retouches, ce qui serait pourtant bien pratique dans ce cas précis. Néanmoins, puisqu'il s'agit encore d'une version bêta, on peut espérer que celui-ci arrive d'ici le déploiement au grand public, qui ne devrait pas tarder à arriver.

Source : Android Authority