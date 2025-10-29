Gemini sur Android change de look : les amateurs du mode sombre vont l’adorer

Google peaufine son application Gemini sur Android et lui offre un relooking. S’il ne s’agit pas d’un changement révolutionnaire de l’interface, cet ajustement subtil devrait ravir les amateurs du mode sombre.

Le mode sombre améliore le confort visuel en réduisant l’éblouissement et la fatigue oculaire, et réduit la consommation d’énergie sur les écrans OLED. Il est donc particulièrement apprécié des utilisateurs, en particulier dans les environnements peu éclairés. C’est pourquoi, Android 16 – qui propose un thème sombre natif depuis Android 10 – se dote d’un mode sombre étendu. De nombreux constructeurs, tels que Samsung ou OnePlus, l’ont déjà adopté pour leurs interfaces.

Ce n’est pas réellement le cas de Google, qui privilégie le gris foncé au noir pour le mode sombre de ses applications. Si vous regrettez ce choix esthétique de la part de la firme de Mountain View, voici une bonne nouvelle : il semblerait que Google soit en train de déployer un nouveau thème noir profond dans au moins l’une de ses applications sur Android. C’est en tout cas ce que suggèrent nos confrères d’Android Authority – eux-mêmes alertés par l’utilisateur Telegram MK. Et cette application, c’est Gemini.

Lire aussi : Windows 11 pourra bientôt passer automatiquement du mode sombre au mode clair, votre PC se réveille avec vous

Gemini sur Android arbore désormais un thème noir profond pour son mode sombre

Il faut bien avouer que, si vous vous moquez que le mode sombre se manifeste par un gris très sombre ou par un noir profond, il est probable que vous ne remarquiez même pas ce subtil changement. Le gris presque anthracite que vient remplacer le nouveau thème introduit par Google était même surnommé eerie black – que l’on pourrait traduire par « noir mystérieux » : en effet, il arbore des nuances bleutées pouvant rappeler l’atmosphère nocturne.

En réalité, cet ajustement du thème est surtout notable lorsqu’on compare les deux interfaces côte à côte, comme ci-dessus. En revanche, si pour vous un vrai mode sombre correspond à un thème noir profond, vous devriez être ravi. Quoique…

Les puristes du mode sombre pourraient encore avoir à y redire : sur les captures d’écran partagées par nos confrères, on aperçoit que la barre de saisie n’a pas adopté ce noir profond et demeure anthracite, ce qui renforce le contraste.