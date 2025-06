Plus de place sur Google Photos ? L’application va vous aider à libérer de l’espace grâce à cette nouveauté

Google Photos va se douter d'un nouvel outil pour vous aider à faire de la place dans votre espace de stockage en ligne. Il rejoindra les autres options déjà proposées par l'application. Voici de quoi il s'agit.

Vous vous promenez dans un parc par un bel après-midi ensoleillé. Sur un banc, un chat mignon vous regarde. Ni une, ni deux, vous sortez votre smartphone et prenez une photo du félin. Un peu plus loin, une fleur très colorée attire votre attention. Le temps d'activer le mode macro et le cliché est dans la boîte. Puis c'est au tour du café et du gâteau que vous vous octroyez lors d'une pause d'être immortalisés. À la fin de la balade, votre application Google Photos s'est alourdie de quelques mégas.

Dans les faits, ce n'est pas grand chose. Mais ce genre de situation arrive souvent, et mis bout à bout, on arrive vite à la limite de l'espace de stockage autorisé. Surtout qu'avec des mobiles toujours plus performants en photographie, le poids du moindre cliché devient de plus en plus conséquent. Google le sait très bien. La firme ajoute régulièrement des fonctionnalités pour vous aider à faire le ménage dans Google Photos. Et bientôt, il y en aura une de plus.

Voici comment Google Photos veut vous faire gagner de la place sur votre smartphone

Dans une prochaine mise à jour de Google Photos, l'application affichera une bannière indiquant “Essayez une nouvelle expérience de suppression lorsque vous sélectionnez et supprimez X photos ou plus” (la traduction finale ne sera peut-être pas exactement celle-ci). L'idée est donc de vous proposer de l'aide quand vous aurez vous-même effacé un certains nombre de clichés. L'appli proposera alors elle-même des photos que vous pourriez avoir envie de supprimer.

Selon les lignes de codes découvertes par Android Authority, les utilisateurs pourront vérifier les suggestions de Google Photos, et même les désactiver complètement s'ils jugent qu'elles sont inutiles. On ignore encore sur quoi se basera l'application pour faire ses choix, même si on suppose qu'il s'agira surtout de mettre avant les photos considérées comme ratées. Il faudra attendre le déploiement de l'option pour en avoir le cœur net.