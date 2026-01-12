Google Maps : vous ne raterez plus aucun virage grâce à cette mise à jour très attendue

La firme de Mountain View est en train de déployer une mise à jour de Google Maps très utile à plusieurs égards. Si vous ne vous y retrouvez pas toujours dans le menu Paramètres un peu brouillon ou si vous trouvez les instructions pour changer de direction parfois trop abstraites, celle-ci devrait vous plaire.

Google Maps est régulièrement amélioré, que ce soit sur Android ou sur iOS. Si certaines optimisations bouleversent complètement notre usage de l’application, d’autres viennent nous faciliter la vie – pour ne pas dire qu’elles nous la « sauve ».

Une récente mise à jour fait partie de ces deux catégories. D’abord, Google Maps s’inspire d’Apple Plans et va même encore plus loin pour simplifier le changement de direction. Deuxièmement, Google a refondu le menu Paramètres de son application GPS phare. Voici ce dont il s’agit.

Navigation simplifiée et paramètres repensés : voici ce qui change sur Google Maps

Il n’est pas toujours évident de comprendre les instructions de Google Maps à la première écoute : jauger la distance qui nous sépare d’une intersection n'est pas toujours aisé et une simple hésitation peut suffire à nous faire prendre un virage trop tôt, ou bien à le rater. Pour aider les conducteurs à anticiper, l'application mentionne désormais un lieu emblématique visible depuis la route, comme une station-service, un restaurant ou un bâtiment phare.

La sélection de ces repères s’appuie sur une analyse croisée : Gemini puise dans les données actualisées de plus de 250 millions de lieux de Google Maps et les recoupe avec les images de Street View. Ça, c’est la théorie. Reste à voir si, en pratique, ces repères faciliteront réellement la navigation.

Le menu Paramètres de Google Maps s’est aussi offert un relooking pour un usage plus intuitif. La longue liste un peu désordonnée laisse maintenant place à sept catégories thématiques :

Application et affichage : thème, boutons sur la carte, accessibilité

: thème, boutons sur la carte, accessibilité Navigation : en voiture, à pied, en transports en commun

: en voiture, à pied, en transports en commun Vos véhicules : type de moteur, véhicules connectés

: type de moteur, véhicules connectés Position et confidentialité : vos trajets, historique Google Maps, profil

: vos trajets, historique Google Maps, profil Plans hors connexion : options de téléchargement, mises à jour

: options de téléchargement, mises à jour Notifications : rappels, recommandations

: rappels, recommandations Infos et conditions : version de l’application, règles de confidentialité, mentions légales…

Pour rappel, pour accéder au menu Paramètres, il vous faut ouvrir Google Maps, appuyer sur votre photo de profil (à droite de la barre de recherche en haut de l’écran), puis sur Paramètres. Ce menu simplifié est déjà déployé sur notre iPhone 15 tournant sous iOS 26.1.

Si jamais ces nouveautés ne sont pas encore disponibles sur votre smartphone, il faudra faire preuve d’un peu de patience : selon nos confrères de PhoneArena, elles devraient être déployées progressivement sur la version stable 25.49 de Google Maps – à la fois sur Android et sur iOS.