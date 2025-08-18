Google Maps teste une nouvelle manière de laisser un avis et s’inspire de Google Messages

Google enrichit son application Maps d’une nouvelle fonctionnalité inspirée de Google Messages. Le but ? Vous faire gagner du temps dans la rédaction de vos avis, en vous permettant de réagir directement sur les images d’une fiche d’établissement.

Avec Waze, Google Maps est l’une des applications GPS incontournable. Et la firme de Mountain View, qui maintient ses deux applications distinctes, poursuit le développement de Maps en y implémentant toujours plus de fonctionnalités.

Imaginez : vous n’avez pas le temps de rédiger un avis sur un établissement que vous avez apprécié – ou vous avez la flemme – et vous avez peur d’oublier de le faire ensuite. Google a peut-être la solution qu’il vous faut. En effet, d’après nos confrères d’Android Central, la firme de Mountain View serait en train de tester une nouvelle fonctionnalité pour son application Maps, apparemment inspirée de Google Messages. Elle vous offre la possibilité, en seulement quelques clics, de faire un retour instantané aux établissements en réagissant directement aux images sur leur fiche… avec des émojis.

Lire aussi : Envie de détecter les radars sur Google Maps ? Cette astuce imparable vous permet de le faire en quelques minutes

Google Maps teste une nouvelle manière de laisser un avis : les réactions par émojis

Appuyer sur un établissement (culturel, restaurant, entreprise…) dans Google Maps ouvre sa fiche. Sous les principales informations, plusieurs actions sont alors proposées : Appeler, obtenir l’itinéraire, démarrer, enregistrer, partager, accéder au site web, réserver… ou encore faire défiler un carrousel de photos et de vidéos.

La nouvelle fonctionnalité en cours de test par Google ajoute une autre action liée aux images : appuyer longuement pour réagir. En suivant l’indication, s’affichent alors cinq réactions possibles – apparemment toutes positives – sous forme d’émojis : le cœur, les mains jointes, la flamme, la langue tirée et la tête qui explose. Sélectionner l’un d’eux entraîne une animation : si vous appuyez sur le cœur, un cœur géant qui tourbillonne apparaîtra sur l’écran. La première fois que vous utilisez cette option, Google vous avertit, via une boîte de dialogue, que ces émojis seront partagés avec lui et affichés publiquement.

Cette fonctionnalité a probablement un double objectif : permettre aux utilisateurs de laisser un avis instantané, directement sur une image, sans avoir à en rédiger un complet ; tout en stimulant l’engagement sur les fiches des établissements de l’application. Pour le moment, la fonctionnalité n’en est qu’à ses balbutiements : elle est limitée aux cinq émojis listés et l’action n’a aucun effet persistant. En effet, si rester appuyé sur la photo engendre une petite animation, les réactions n’apparaissent pas encore – contrairement à Google Messages où elles s’affichent sous le message. De plus, elle n’a été repérée que sur le Google Pixel 9 Pro et l’Oppo Find N5 de nos confrères, mais pas sur d’autres appareils Android, ni Apple.